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中美貿易暫休兵免驚！黃金價格有支撐　明年上看1700美元

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▲▼黃金王子,台銀貴金屬部副理,楊天立。（圖／記者吳靜君攝）

▲台銀貴金屬部副理楊天立。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

由於中美貿易近期完成第一段協議，市場對於中美貿易仍抱持觀望的態度，素有「黃金王子」的台銀貴金屬副理楊天立今（15）日表示，黃金價格今年有機會上看每盎司1600美元、明年1700美元。

台銀舉辦2020庚子鼠年貴金屬新品上市發表會，楊天立在會中接受媒體訪問時，表達對黃金走勢的看法。

請繼續往下閱讀...

黃金價1480美元有支撐　台灣投資人卻出現出售潮

楊天立認為，中美貿易戰已經是長期的趨勢，前一陣子中美貿易戰完成第一階段的協議，但也只回檔了20美元，回檔的幅度很小，所以黃金價格支撐在1480美元，他認為，如果美國年底仍然是降息的趨勢、中美貿易戰仍然是長期戰的話，黃金價格仍然支撐在1480美元之上；除非美國今年底前不降息、中美貿易戰趨緩，才可能朝1450美元測試

就國際來看，黃金ETF的持有量是6年新高、未平倉量也是2年新高；但是台灣投資人操作卻與國際趨勢卻呈現反向的操作，台灣今年5月黃金價格衝高以來出售黃金量是過去倍增、但是買進的量卻未達回售量的一半。顯見投資人對黃金價格衝高，以「獲利了結」的態度居多，楊天立說，即使投資人將黃金出售之後，再投資股或債的情況也很少，大多數還是保留在現金。

黃金價格明年上看1700美元　資產配置可擴增至8%

有外資報告顯示，黃金價格2年之內上看每盎司2,000美元。楊天立說，歐洲央行的黃金準備(占外匯準備)預定標準20%；世界平均水準大約是12%；但是俄羅斯也與世界平均相當、中國大陸也僅只有2%，距離世界平均還很遙遠，近期央行提升黃金準備大約還是以「風險分散」為主。足以看出，各國央行增持黃金準備，對於黃金價格有相當的支撐。

就黃金的短線來看，因為風險、股票和債券市場的變化，今年5月以來黃金價格已經漲了兩成以上，適當的調節還是有必要，但是因為目前全球趨勢和股債變化，黃金價格還是看好的，許多資料顯示，今年底黃金價格上看1600美元、明年1700美元。

就投資人來看，如果以投資股債為主的投資人，可以將部分資產配置在黃金上，建議可以增加到5%、8%以上，顯見定期定額投資黃金的買點已經逐步浮現；至於單筆投資者因為風險較高，所以還是要特別關注國際的變化。

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