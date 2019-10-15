川普撿到好大一把槍？美眾議院10/16表決香港人權法

▲香港反送中示威持續延燒。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

美國眾議院16日對三項法案進行投票，這些法案將有利於香港的示威者、制裁侵奪香港人權和民主的人士。倘若眾議院通過，而且川普也同意簽署，就能凍結侵害香港自由和人權人士的資產，以及要求美商停止出口橡膠子彈和催淚瓦斯。此外，這些法案也能在貿易戰中被美國拿來當談判籌碼或打擊中國大陸的武器。

據《ShareCast》報導，倘若眾議院議員通過《香港人權與民主法案》，美國國務院就須編制年度報告，以監測北京對香港的影響，而且能凍結侵害香港自由和人權人士的資產，以及禁止他們入境和移民。如果中國大陸減低香港自治的程度，也可能會影響該市與美國的特殊貿易地位。

該議案的支持者參議員霍利（Josh Hawley）表示，在持續的社會動亂中，香港政府可能會擴大自身執法權，轉變成警察城市，而且香港的代議制度正處於危險之中，一國兩制模式也正面臨挑戰。

報導指出，另外一項法案是《保護香港法》，該法案將要求美商停止向香港出口橡膠子彈和催淚瓦斯等，並通過一項決議鞏固美國與香港的關係，並譴責中國大陸持續在該地區增加影響力的行為。

在上周，香港動盪持續升級，最初的和平抗議活動演變成暴力事件，抗議者襲擊警察局，攻擊商店和地鐵站。警察也持續使用催淚瓦斯和橡膠子彈驅散激進抗議者。

中國國家主席習近平在周末訪問尼泊爾時警告，分裂國家的企圖必然將粉身碎骨。由於香港抗議事件關係到政治，也是中美貿易戰的一環，中、美兩國目前雖達成初步共識，美國暫緩加徵中輸美商品關稅，但美國政府表示，12月15日新一輪貿易談判若無法達成協議，還是會繼續加徵關稅，在這樣的氛圍下，香港的情勢也許會被放大，成為貿易談判中的不確定因素。