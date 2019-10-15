摩斯人氣米漢堡推兩款網路限定版口味　團購限時特賣

▲摩斯經典的米漢堡，即日起在團購限時特賣。（圖／愛合購提供）

記者洪菱鞠／台北報導

速食業者攻進電商搶商機，摩斯的人氣米漢堡推出至今已經賣破1億個，這項招牌商品現在也在社群團購網限時開賣，口味分別為甜燒雞肉、韓式豬肉兩種，為網路限定版，與店面不同，每盒6入與官網同價450元，相當於均價75元，但揪團滿999元再享9折優惠。

摩斯在網購推出人氣米漢堡，將於愛合購站內「限時大合購」頻道舉行限時特賣，10/21午夜前下單，滿999元再打9折，換算買3盒共18顆可享9折優惠，折後價為1,215元，每顆平均67.5元，揪團滿2千元再送摩斯保冷袋。此外，同步開賣的摩斯新品丼飯料理包，共有雞豬牛3種口味，5包一組售價450元，同享滿999元打9折方案。

愛合購表示，摩斯過去2年在網購不斷推出產品，根據站內近2年數據表示，像是咖哩包曾創最高單週賣出8,100包紀錄，夏日必吃的蒟蒻凍飲也曾在一週內賣出3,200多箱，以每箱15杯來計算，相當於一週狂賣4.8萬杯。

愛合購指出，在摩斯之前，喜生、紅龍兩大品牌幾乎瓜分整個米漢堡市場，其中，在台灣團購興起之初，喜生率先以米漢堡作為品牌主力商品佔領灘頭，近半年最高紀錄曾單週賣出1,881顆米漢堡；紅龍的米漢堡系列，熱賣的葷食口味多達6種，另外也針對蔬食者推出3款菇類米漢堡，9月最高銷量單週賣出近900顆。隨著摩斯漢堡在網路開賣米漢堡，網購米漢堡市場也呈現三強鼎立局面。

除了與速食業者合作，其他網購通路則是強打週年慶活動，東森購物歡慶20週年，10/22以前消費累積滿萬元，將有機會獲得1,000元折價券之外，即日起至12月底，凡於全通路消費，最高送20%東森幣，天天、月月再加碼舉辦抽獎活動，獎品有KHS功學社折疊單車、王品牛排十人套餐券等，還有機會抽中「東京來回機票」暢玩東京，可一人獨得10張機票。