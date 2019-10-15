籌不到錢買春！他乾等6小時忍不住撲倒硬上　退房還強索逾時費

▲高雄1名性劉姓男子買春錢不夠還硬上性侵，台中高分院依強制性交罪判他3年3個月。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／綜合報導

高雄1名劉姓男子上網獲取情色資訊後，透過雞頭約了小美（化名）性交易，小美到場後表示全套為3小時1萬，須先付錢才能提供服務，但因劉男身上錢不夠需等朋友送來，所以2人在房間乾等了6小時，最後劉男見退房時間已快到但友人卻還沒出現，竟硬上小美還把她打傷，台中高分院依強制性交罪判他3年3個月。

據判決，劉男2017利用手機上網發現了情色按摩的資訊後，隨即透過LINE與暱稱「花魁」的雞頭聯繫，約了小美在台中巿一汽車旅館內性交易。小美到場後表示自己全套的價碼是3小時1萬元，須先付錢才能提供服務，但劉男因當時身上錢不夠，便趕緊聯絡王姓友人帶錢來神救援！不料，王男卻放了劉男鴿子，讓劉男跟小美在汽車旅館內純聊天乾了等6小時。

劉男在聊天過程中得知小美缺錢後，便要求小美先幫他按摩手臂，但見退房時間快到，他竟不顧小美意願硬將她壓在床上，在親吻臉頰、脖子後硬掀開她的裙子及內褲，強迫2人發生關係。

過程中小美一度拿起手機要報警，但卻遭劉男搶走，為了脫身她咬了劉男手指頭，不過後續卻遭男方打得左額與左膝瘀青、雙頰抓傷。2人在退房時，劉男還不要臉的向小美索取房間逾時費，小美害怕交出1千元後，趕緊前往警局報案。

台中地院審理時，劉男表示2人當時是合意的性交易，會摔壞小美手機是因擔心小美設局「仙人跳」要陷他於不義，而會出手毆打小美也是因對方先咬了他的手指頭，情急之下的護身反應。劉男的辯護律師也表示，現在性交易糾紛層出不窮，不管事發當下狀況如何，只要事後沒有給錢就會挨告。

台中地院審後認為，小美身上確實有多處受傷，明顯遭劉男強制性交得逞，且劉男過去又有妨害自由的前科，累犯下應加重量刑，但考量雙方目前已以20萬元和解，一審判處劉男3年3個月有期徒刑，全案上訴二審後，因劉男辯詞與一審相同，台中高分院不採信，故維持原判決確定。

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