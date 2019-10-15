老婆拒工作爽玩麻將　夫揹48萬債務心寒結束11年「ATM人生」

記者黃翊婷／綜合報導

彰化一名人夫阿正（化名）不滿妻子美美（化名）婚後不願出門工作，還讓他揹上48萬1217元的本金債務，甚至會打人、摔東西，最後乾脆離家出走，加上今年1月收到對方的簡訊，內容聲稱「我會找時間簽字」，卻遲遲沒有下文，這才心寒決定提告離婚，結束長達11年多的「ATM人生」。

▲美美婚後迷上賭博，經常外出打麻將。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

阿正在判決書中提到，他與美美是在2006年12月間結婚，雖然婚前就知道妻子積欠債務，沒想到對方婚後竟然以「找不到工作」為由，遲遲不願意去上班，生活開銷全仰賴他3萬4000元的月薪支撐，「我把薪水全部匯進銀行帳戶，並將提款卡交給妻子，因為家中開銷較大，我還另外申辦一張現金卡一併交給她使用。」

結果這番好意全被無視，美美不僅沒有好好持家、還清債務，反而還染上賭博，跑去打麻將，或是沉迷手機遊戲，經常玩到半夜，根本不管家務。阿正為此揹上48萬1217元的債務，他覺得不能再這樣下去，最近3年多次溝通想要離婚，卻一直無法達成共識，甚至還曾因此挨打，最後一次談離婚時，美美一氣之下還摔破一個杯子，之後兩人就分房睡了。

▲阿正想和美美離婚，但協議3年都沒有結果。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

阿正坦言，2018年1月底他們再次發生爭吵，美美隨即在隔月2日離家出走，至今都沒有回來過，只有在2019年1月間傳簡訊說，「我知道你一直想離婚，我會找時間簽字」，一想到過去這11年來自己辛苦扛起家計，妻子卻繼續在外負債，從未體恤自己工作辛苦，心裡就覺得很苦，換作是一般人應該也無意繼續維持這樣的婚姻，這才心寒決定訴請離婚。

彰化地院法官認為，美美在婚姻期間不事生產，又染上賭博惡習、到處欠債，讓阿正承受莫大的精神壓力，兩人自2018年2月2日分居至今，顯然雙方已經無意維持婚姻，加上經過兩次合法通知，女方都沒有到場爭執或提出任何答辯，足以證實她根本沒有想挽回婚姻的意願，最後裁准兩人離婚。