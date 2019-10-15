外送哥車禍秒回報！收到「一串熱切關心」卻心寒了　網一面倒戰：清醒點

▲外送員示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

時下最夯的外送業，這陣子顯然不平靜，5天釀3死的悲劇震驚全台，讓相關單位正視這一行的隱憂。一名外送哥日前在送餐途中，也發生小車禍，儘管傷勢無大礙，但內心卻有些受傷，不禁感慨「真的沒保障！」

最近幾天，外送員相繼傳出死傷意外，讓眾人不勝唏噓。就有外送哥在「靠北熊貓」氣憤發文，「發生事故的當下，回報派單的結果就是這樣。邊詢問餐點還在嗎？還可以送嗎？邊關心你還好嗎？如果今天手斷掉了，昏迷了之類的，你還要顧餐點嗎？」

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▲外送哥回報車禍事故。（圖／翻攝自靠北熊貓）

從對話截圖中可見，在他回報車禍事故後，對方先問「那餐點沒事對嗎？」緊接著又說，「我轉單讓夥伴去跟你取餐可以嗎？」而他也只能按捺住心中的苦澀，默默應答，

面對現實的殘酷，他忍不住自嘲，「免洗筷大概就是得到這種回答，重要的是餐點，不是你的人。一邊撫慰你，一邊想讓這餐繼續送下去。」

▲對於他的抱怨，網友顯然不買帳。（圖／翻攝自靠北熊貓）

滿溢辛酸的文章，卻無法搏得網友們同情，反而一面倒回應，「訂單有無完成，本來就是派單會關心的事，畢竟這是他的工作，車禍是你個人的事情，可以清醒點嗎」、「問你有沒有怎樣你傷口就會好喔？還是要幫你呼呼，趕快照流程處理不是更好」、「人家也只是派單，管餐點跟轉單的，他做好自己的事不是很正常嗎？先不管有沒有噓寒問暖，各司其職沒問題吧」、「痾不然勒，派單看起來是張老師專線嗎」、「當然叫別人接你的啊...不然呢」。

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