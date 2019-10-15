杏仁哥深夜「射出穿雲箭」…韓粉隔天來相見！擠爆鳳山行政中心激喊：加油

記者洪靖宜、賴君欣、莊智勝／高雄報導

高雄市長韓國瑜15日上午出席市政會議，原本預計上午10時30分在鳳山行政中心5樓接受媒體訪問，但卻又臨時更改地點到行政中心1樓；由於挺韓大將「杏仁哥」14日深夜在網路上號召，因此現場聚集眾多韓粉，行政中心外圍人聲吵雜，還有人舉牌「為高雄出征、為台灣而戰」，頻頻高喊「韓國瑜加油！」

▲韓粉15日上午就在鳳山行政中心外圍開始聚集。（圖／記者賴君欣攝）

杏仁哥14日深夜11時許在臉書PO文號召韓粉15日上午10時30分到鳳山行政中心挺韓、幫市長加油，「大家不穿國旗衣、不戴國旗帽、不拿國旗，只帶一顆愛國挺韓的心，為了能落實台灣安全、人民有錢的理念，去現場力挺韓國瑜市長，翻轉台灣、拯救自己的國家！」

▲杏仁哥14日深夜11時許在臉書PO文號召韓粉集合。（圖／翻攝杏仁哥臉書）

▲現場韓粉情緒相當高昂。（圖／記者賴君欣攝）

《ETtoday新聞雲》記者15日一早就趕抵鳳山行政中心，但原本韓國瑜預計在5樓接受媒體聯訪，卻又突然更改地點到1樓大門口，行政中心外圍上午不到10點就已聚集眾多韓粉，場面相當吵雜。「超級韓粉」陳清茂還拿著麥克風向韓粉們喊話，「市長是為了高雄出征，市長加油！我們做他的後盾就好！為市長加油！」霎時現場宏亮的加油聲此起彼落，韓粉們的情緒相當高昂。

記者觀察現場，前來聲援的韓粉們相當多，足見杏仁哥有一定程度的號召力；現場韓粉除了頻喊「加油」聲援韓國瑜外，還有許多人舉牌「為高雄出征、為台灣而戰」表達力挺。杏仁哥稍早見到有韓粉情緒略微激動，還出言安撫，「大家冷靜，不要受到媒體影響，靜靜地坐好！」陳清茂也喊話，「我們不要喊什麼啦，都不要，只要等那個人，等他出現，為高雄出征、為台灣而戰！」

欸~妳過來一下！妳過來一下

▲韓粉舉牌聲援韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）