小燈泡命案　王嫌庭上咧嘴直笑稱發病法院改期再開

▲王景玉本次開庭時，當庭咧嘴直笑，但還押時，卻又神情正常。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

內湖女童小燈泡命案，持剁骨菜刀狠心剁斷小燈泡的兇手王景玉，高等法院15日更一審再度開庭，這次開庭時，王景玉當庭不斷咧開嘴、展開笑容。律師團主張，王景玉可能快要發病，要求法院重新審酌他的「就審能力」，高院最後諭知，本次庭訊暫停、擇期再開。王景玉還押時，卻又面色凝重，不再咧嘴直笑。

本案發生於2016年3月28日上午11點左右，有精神疾病、毒品前科的36歲王男，先到大賣場買了做案的剁骨菜刀，而後騎機車在內湖區隨機找尋作案目標。當時將滿4歲的劉姓女童小燈泡騎著腳踏車，與母親王婉諭一同要到捷運站接外公。王男在母親王婉諭面前，自後方接近小燈泡，並持菜刀朝小燈泡頸部猛砍，小燈泡身首分離、當場死亡，王男隨即被附近民眾制伏。

一二審均認定王男罹患思覺失調症，均判處無期徒刑，案經撤銷發回更審。高院更審期間，王男似乎精神疾病再發作，除了當庭承認自己有精神疾病、要求減刑外，還說：「我是溥儀，籍貫浙江，小女孩是閻羅王，因為閻羅王要投胎我才下手殺她。」律師因此要求重做精神鑑定。

全案於15日再度開庭審理，高院原本打算傳喚台北榮總精神部主治醫師劉英杰，針對他對王景玉所做的精神鑑定報告，進行交互詰問。但一開庭，王景玉的委任律師黃致豪隨即起身，表示王男一直笑，無法與律師對談，還說自己聽到聲音、喃喃自語，律師認為他可能發病，似乎失去在法庭上實質受審的「就審能力」，建請法院重新審酌王男是否具有「就審能力」後，再開庭審理。

檢方則認為王男仍有「就審能力」，並質疑律師拖延訴訟。在雙方陳述意見後，法院最後諭知改期再開庭審理，整個庭訊進行約25分鐘，王男不斷咧嘴直笑，有時身體前傾、盯著電腦螢幕笑，有時則呆呆望著律師傻笑。王男還押時，記者詢問他「今天在笑什麼？」、「知道法官問的問題是什麼意思嗎？」、「有沒有按時吃藥？」、「現在怎麼笑不出來？」王男則板起面孔，不願回答任何問題。

▼王景玉的律師黃致豪，反駁拖延訴訟。（圖／記者吳銘峯攝）