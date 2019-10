庫德族女政客「衣衫凌亂」死礫石堆上　武裝男子圍繞…彈孔佈滿休旅車

▲35歲庫德族未來敘利亞黨秘書長哈拉夫(Hevrin Khalaf)遭親土民兵殺害,遺體還被踩踏辱罵 。(圖/翻攝自Twitter「Hawzhin Azeez」)

記者張靖榕/綜合外電報導

土耳其和敘利亞親土民兵啟動「和平之泉行動」(Operation Peace Spring)至今5天,已經造成土、庫雙方士兵至少100名傷亡,平民死亡人數也超過50人。其中一起發生於12日的悲劇也讓庫德族政治人物哈拉夫(Hevrin Khalaf)賠上性命,她與一行10餘人在路上被親土民兵攔下,其中數人被綁縛凌遲致死,遺體遭火焚,其他人也遭類似對待。

根據CNN、阿拉伯聯合大公國媒體《國家報》報導,未來敘利亞黨(Future Syria Party)秘書長哈拉夫,於上週末開完會從哈塞克(Hasakah)搭車返程途中,在泰勒艾卜耶德(Tal Abyad)附近遭敘利亞親土民兵攔截。她的司機和助理被當場格殺,另外還有數名「敘利亞民主力量」(SDF)戰士遭殺害。

The horrific death of #HevrinKhalaf is devestating and sickening. As a Kurdish woman I can’t imagine her last thoughts and feelings in the hands of the Turkish terrorists. I’m terrified for women and girls in #Rojava. An unbearable loss thats left me devestated and heartbroken. pic.twitter.com/hUjl4Fx2zS