　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

庫德族女政客「衣衫凌亂」死礫石堆上　武裝男子圍繞…彈孔佈滿休旅車

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼庫德族女政客「衣衫凌亂」死礫石堆上　武裝男子圍繞…彈孔佈滿休旅車 。（圖／翻攝自Twitter「Hawzhin Azeez」）

▲35歲庫德族未來敘利亞黨秘書長哈拉夫（Hevrin Khalaf）遭親土民兵殺害，遺體還被踩踏辱罵 。（圖／翻攝自Twitter「Hawzhin Azeez」）

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其和敘利亞親土民兵啟動「和平之泉行動」（Operation Peace Spring）至今5天，已經造成土、庫雙方士兵至少100名傷亡，平民死亡人數也超過50人。其中一起發生於12日的悲劇也讓庫德族政治人物哈拉夫（Hevrin Khalaf）賠上性命，她與一行10餘人在路上被親土民兵攔下，其中數人被綁縛凌遲致死，遺體遭火焚，其他人也遭類似對待。

根據CNN、阿拉伯聯合大公國媒體《國家報》報導，未來敘利亞黨（Future Syria Party）秘書長哈拉夫，於上週末開完會從哈塞克（Hasakah）搭車返程途中，在泰勒艾卜耶德（Tal Abyad）附近遭敘利亞親土民兵攔截。她的司機和助理被當場格殺，另外還有數名「敘利亞民主力量」（SDF）戰士遭殺害。

案發稍後公布的其中一段影片顯示，一群軍裝男人圍繞在一輛布滿彈孔、車窗盡破的休旅車旁；第二段影片則是一名倒臥在亂石中、沙塵滿身的女性遺體，臉上被凌亂的長髮遮住，而畫面拍到至少一名男子正對著該遺體錄影和說話，「這是豬的屍體」。

當地記者穆罕默德（Ousama Muhammed）認識哈拉夫，他表示那輛休旅車是哈拉夫的座車，而死狀悽慘的女屍正是哈拉夫本人。由庫德族、敘利亞人及其餘少數民族組成的敘利亞民主力量（SDF），也在第一時間發布聲明譴責親土武裝民兵。

聲明中指出，哈拉夫被這些由土耳其政府支持的民兵拖出車外並處決，地點就在卡米什利（Qamishlo）和曼比季（Manbij）之間的路上。土耳其國內的媒體則報導哈拉夫死於一場空襲行動；親土敘利亞國民兵發言人則於12日回應記者，事發當時軍隊根本沒有挺進到SDF聲稱的地點，並不清楚是誰殺死了哈拉夫，但強烈譴責這種私刑處決的方式。由於當地情勢混亂，雙方各說各話，尚不能確定哈拉夫在何地遇害，以及原因為何。

另外幾段影片內容更為殘忍，其中一段畫面中，一名男子手被綁住並且沒了生命跡象，遺體還被點火燒，而旁邊一個活得好好的男子則用阿拉伯語說，「快拍我拿步槍射他」、「這些豬…這些犯人…殺了他們吧。」

哈拉夫得年35歲，喪禮週一（14日）在代里克（庫德族稱Derik，阿拉伯世界則稱馬利基耶，Al Malikiyah）舉行。

ET快訊
Safari遭爆傳用戶資料給騰訊！　蘋果緊急回應了
快訊／外送員3天2死！公總稽查foodpanda「開罰9千」
阿滴停工神隱半個月「受傷近況曝光」！　IG宣布新消息
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈吉貝豪雨釀災！災民嘆「水淹沒頭頂」抓窗簾渡夜　避難所狂塞5513人

伊朗油輪被炸兩大洞　羅哈尼：幕後黑手是「某政府」

老翁圍觀砂石車撞爛轎車　「爆血遺體面孔」驚覺眼熟…直接迴轉哭喊：兒子！

恐怖男持槍一路狂殺5人　闖鄰居家「4人正在吃飯」慘死飯桌旁

金髮晨跑妹蹲2車中間「脫褲解放」！　名媛狂清「神秘便便」氣壞

最重關13年！加泰隆尼亞9獨派領袖遭判刑　警毆示威者機場取消108航班

台灣極力防北韓WMD擴散　打擊洗錢國際組織：凍結或扣押資產達1.2億

體重的8倍！8歲男童靠一支魚竿釣到314公斤虎鯊　打破22年世界紀錄

庫德族女政客「衣衫凌亂」死礫石堆上　武裝男子圍繞…彈孔佈滿休旅車

他遭房東趕出門　「改開UBER想發大財」卻越開越窮…淪落街友寄居車上！

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

新竹東門市場3F隱藏版貓中途　20多隻超萌主子等待愛牠的家

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

降臨賜福！白沙屯媽祖突襲醫院 院長大廳跪拜...民眾感動求平安

下辯論戰帖！蔡打槍「急什麼」韓競辦：不知道總統在躲什麼？

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

哈吉貝豪雨釀災！災民嘆「水淹沒頭頂」抓窗簾渡夜　避難所狂塞5513人

伊朗油輪被炸兩大洞　羅哈尼：幕後黑手是「某政府」

老翁圍觀砂石車撞爛轎車　「爆血遺體面孔」驚覺眼熟…直接迴轉哭喊：兒子！

恐怖男持槍一路狂殺5人　闖鄰居家「4人正在吃飯」慘死飯桌旁

金髮晨跑妹蹲2車中間「脫褲解放」！　名媛狂清「神秘便便」氣壞

最重關13年！加泰隆尼亞9獨派領袖遭判刑　警毆示威者機場取消108航班

台灣極力防北韓WMD擴散　打擊洗錢國際組織：凍結或扣押資產達1.2億

體重的8倍！8歲男童靠一支魚竿釣到314公斤虎鯊　打破22年世界紀錄

庫德族女政客「衣衫凌亂」死礫石堆上　武裝男子圍繞…彈孔佈滿休旅車

他遭房東趕出門　「改開UBER想發大財」卻越開越窮…淪落街友寄居車上！

317萬！保時捷「最入門電動車」Taycan 4S馬力530匹起

「中國凱旋門」雪白「血」字形　唯一日軍受降坊在湖南

韓國瑜正式「放韓假」三個月　綠委酸：比別人的暑假還長

男室友酒醉闖香閨...《聲林》李佳歡留學驚魂：洗澡都洗超快！

海莉大婚穿VERA WANG吊帶裙熱舞　腳踩「平底球鞋」超隨性

投資竟變詐欺！？檢察官：投資前請先停、看、聽

高鐵首推「買來回票送36hrs租車」　秋冬線上旅展優惠一次看

首次搭船釀1死1命危！遇退潮「划不回」海漂10小時翻覆　醉船主回家大睡

超過1萬人等待器捐！化無用為大用　母女相約簽署讓愛延續

台積電股價連創新高　台股收漲44點破今年高點紀錄

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

國際熱門新聞

哈吉貝強襲　日地下神殿全面啟動

他挖墳發現「活女嬰被塞陶罐裡」

性侵逾200童！戀童魔獄中被刀捅死

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

哈吉貝增至58死　日本21河川決堤

老兵棺木突傳叫聲　親友一聽微笑

曝光「一條線」台女　菲警爽：我在台灣紅了

酒醉情侶進電梯「按整排按鈕」！

庫德族宣布　與敘利亞政府軍結盟

WTO正式授權美國對歐徵報復性關稅

他遭房東趕出門　「改開UBER想發大財」下場更慘

敘利亞政府軍聯手庫德族　協防曼比季

他吃一口滾燙炸魚餅　12小時身亡

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

更多熱門

相關新聞

川普：庫德族故意放走IS囚犯　被打臉了

川普14日說，庫德族釋放被關押的伊斯蘭國（IS）囚犯，目的就是為了把美國捲入敘利亞北部紛爭。美國高級國防官員與白宮幕僚紛紛向媒體表示，上述言論沒有任何證據，此舉也不符合庫德族利益。據了解，土耳其對敘北發起「和平之泉」軍事行動，庫德族飽受摧殘，頻頻警告關押中的IS聖戰士可能脫逃。

關稅升至50％　川普全面制裁土國

敘利亞政府軍聯手庫德族　協防曼比季

庫德族自治政府：與敘軍協議不可進入城市

庫德族宣布　與敘利亞政府軍結盟

關鍵字：

敘利亞土耳其庫德族

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

連千毅「假貨風暴」鑑定結果出爐

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

雪莉遺體被運出！生前手寫信曝光

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

雪莉遺體送到靈堂！曝「喪禮舉行方式」

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

雪莉亡..宋茜沒發文遭罵「冷血怪！」

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

深夜載高冷正妹進山中！運將手抖接錢：不對勁

雪莉輕生前一天最後身影曝光！

20歲逆子砍死母…媽媽剛煎荷包蛋給他吃

更多

最夯影音

更多
雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！
台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面