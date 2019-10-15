庫德族女政客「衣衫凌亂」死礫石堆上　武裝男子圍繞…彈孔佈滿休旅車

▲35歲庫德族未來敘利亞黨秘書長哈拉夫（Hevrin Khalaf）遭親土民兵殺害，遺體還被踩踏辱罵 。（圖／翻攝自Twitter「Hawzhin Azeez」）

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其和敘利亞親土民兵啟動「和平之泉行動」（Operation Peace Spring）至今5天，已經造成土、庫雙方士兵至少100名傷亡，平民死亡人數也超過50人。其中一起發生於12日的悲劇也讓庫德族政治人物哈拉夫（Hevrin Khalaf）賠上性命，她與一行10餘人在路上被親土民兵攔下，其中數人被綁縛凌遲致死，遺體遭火焚，其他人也遭類似對待。

根據CNN、阿拉伯聯合大公國媒體《國家報》報導，未來敘利亞黨（Future Syria Party）秘書長哈拉夫，於上週末開完會從哈塞克（Hasakah）搭車返程途中，在泰勒艾卜耶德（Tal Abyad）附近遭敘利亞親土民兵攔截。她的司機和助理被當場格殺，另外還有數名「敘利亞民主力量」（SDF）戰士遭殺害。

The horrific death of #HevrinKhalaf is devestating and sickening. As a Kurdish woman I can’t imagine her last thoughts and feelings in the hands of the Turkish terrorists. I’m terrified for women and girls in #Rojava. An unbearable loss thats left me devestated and heartbroken. pic.twitter.com/hUjl4Fx2zS — Hawzhin Azeez (@Dr_HawzhinAzeez) October 13, 2019

案發稍後公布的其中一段影片顯示，一群軍裝男人圍繞在一輛布滿彈孔、車窗盡破的休旅車旁；第二段影片則是一名倒臥在亂石中、沙塵滿身的女性遺體，臉上被凌亂的長髮遮住，而畫面拍到至少一名男子正對著該遺體錄影和說話，「這是豬的屍體」。

Here is a picture taken after the TFSA thugs left, taken by locals pic.twitter.com/ci6FRX9XKt — Dlshad Othman (@dlshadothman) October 12, 2019

當地記者穆罕默德（Ousama Muhammed）認識哈拉夫，他表示那輛休旅車是哈拉夫的座車，而死狀悽慘的女屍正是哈拉夫本人。由庫德族、敘利亞人及其餘少數民族組成的敘利亞民主力量（SDF），也在第一時間發布聲明譴責親土武裝民兵。

聲明中指出，哈拉夫被這些由土耳其政府支持的民兵拖出車外並處決，地點就在卡米什利（Qamishlo）和曼比季（Manbij）之間的路上。土耳其國內的媒體則報導哈拉夫死於一場空襲行動；親土敘利亞國民兵發言人則於12日回應記者，事發當時軍隊根本沒有挺進到SDF聲稱的地點，並不清楚是誰殺死了哈拉夫，但強烈譴責這種私刑處決的方式。由於當地情勢混亂，雙方各說各話，尚不能確定哈拉夫在何地遇害，以及原因為何。

另外幾段影片內容更為殘忍，其中一段畫面中，一名男子手被綁住並且沒了生命跡象，遺體還被點火燒，而旁邊一個活得好好的男子則用阿拉伯語說，「快拍我拿步槍射他」、「這些豬…這些犯人…殺了他們吧。」

哈拉夫得年35歲，喪禮週一（14日）在代里克（庫德族稱Derik，阿拉伯世界則稱馬利基耶，Al Malikiyah）舉行。