「排骨會很乾嗎」高鐵老夫妻買兩個便當…超甜對話　雲林大夜妹：一陣鼻酸

▲原PO分享在高鐵見到的暖心一幕，感動許多網友。（圖／資料照／記者張一中攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名從事大夜班的女網友分享休假回家鄉雲林，收假準備搭高鐵回高雄，見到一對老夫妻買兩個便當時的互動和對話，「看到他們的背影，我真的一陣鼻酸。」

女網友14日在「爆怨公社」臉書社團說，當時看到很暖心的一幕，矮矮的老爺爺和老奶奶緩緩走向高鐵便當櫃台。她還原老夫妻和高鐵人員的對話：

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高鐵人員：阿公哩後（阿公你好），請問要吃什麼便當？

爺爺：哇看麥咧（我看一下）…欸…你們排骨會很乾嗎？

高鐵人員：袂啦（不會啦），不會很乾…

爺爺：灣太太（我太太）牙齒不好，不能吃太硬。

（奶奶在一旁眼神很天真看著老爺爺）

爺爺望向奶奶問道：排骨便當賀謀（排骨便當好嗎）？

（奶奶像小孩一樣乖巧點點頭）

爺爺：先生啊，阿捏我要一個排骨、一個雞腿噢。

高鐵人員：好的，一共200元。

（爺爺拿著兩個便當到隊伍外找奶奶 ，笑笑的面孔，老奶奶有點擔心小聲抱怨…）

奶奶：你買兩個吃不完，我自己就吃不完了…

爺爺笑笑：沒關係，吃存欸（吃剩的），我幫你吃。

（奶奶露出安心的笑臉）

▼有網友說，「真正的愛，就是能陪妳慢慢變老，還牽著手走下去。」（圖／達志／示意照）

原PO分享這段感人的畫面，「看著他們背影，覺得這就是愛、就是幸福…」有網友直呼「切太多洋蔥了」；原PO回，「看到他們的背影，我真的一陣鼻酸。」

有人感動留言，「平淡就是幸福，年紀大了還有另一半的作伴與體貼，真是甜蜜」；原PO回，「而且老奶奶在老爺爺面前，仍表現像跟小女孩兒般的青澀 ，感覺真是真愛。」

其他人說，「真正的愛，不是給妳天花亂墜的語言，不是給妳無盡的錢財，而是到老了，我還把妳寵得像個小孩」、「真正的愛，就是能陪妳慢慢變老，還牽著手走下去」、「幸福其實就是對方把你放在心上那麼簡單。」

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