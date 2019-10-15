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劉品言、李千那第一次Runway獻給決戰禮服伸展台　20件新銳創意星空婚紗璀璨呈現

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台灣新銳設計師夢想舞台提供高額圓夢獎金 還可獲得 市值12萬元鑽戒

「決戰禮服伸展台-我的完美婚紗在哪裡? WHO'S THE NEXT TOP WEDDING DRESS DESIFNER?」比賽宗旨希望讓台灣新銳設計師發揮創意及想像力，鼓勵台灣優秀的設計人才，期待發掘更多服裝創作新秀！前三名不僅提供高額圓夢獎金，還可獲得《Marie Claire美麗佳人》國際中文版專題報導及香格里拉台北遠東國際大飯店頂級住宿與餐飲體驗，今年還特別加碼邀請日本知名鑽石婚戒品牌 I-PRIMO 提供星空特別設計獎，獲獎設計師將可得到市值約12萬元的幸福鑽戒乙只。

賽況激烈評選20件入圍作品讓評審絞盡腦汁新銳設計師林尚瑞奪得冠軍

今年的黃金評審團依然十分堅強，由《Marie Claire美麗佳人國際中文版》副總編輯 -李忻潔 領軍擔任評審，並邀請各界重量級評審嘉賓，包含台灣知名造型師「李明川老師」、文華國際花苑設計總監「陳妍嵐」、香格里拉台北遠東國際大飯店行銷公關部總監「吳佳穎Gloria」、台灣時尚婚紗魔幻女王「林薇老師」、Daniel Wong 品牌設計總監「Daniel Wong」及本屆協辦單位日本鑽石婚戒珠寶專門品牌I-PRIMO台灣區總經理「西本喬」，此次大陣仗評審陣容，將給予新銳設計師獨到的時尚專業建議及犀利的思考創作空間！

今年的參賽作品來自不同領域背景，看到許多令人印象深刻的作品，運用多元異材質、類金屬、光束線材、印花、蕾絲、皮革、剌繡…等時尚元素，發揮具創意的巧思，讓評審團們感到非常驚豔，頻頻稱讚，設計作品充滿創意想像空間！

第二屆「決戰禮服伸展台-我的完美婚紗在哪裡? WHO'S THE NEXT TOP WEDDING DRESS DESIFNER?」的冠軍由29歲新銳設計師林尚瑞獲得！設計主題以希臘神話愛情女神阿芙蘿黛蒂為主要設計主角，希望身邊的閨密能穿上此件禮服步入紅毯，並成為星空下最閃亮的幸福之星；亞軍由新銳設計師楊之皓獲得，主題呼應今年5月同性婚姻合法時事：「台灣成為亞洲第一個通過同性婚姻的國家。 我們共同尋找的幸福已看到了耀眼的光亮，從前我們在黑暗的夜晚裡摸索，如今有了指引我們的恆星，牽著我的手一起奏過去吧! 」褲裝設計的作品讓評審非常難忘；季軍則由目前闖蕩台灣時尚界的知名設計師簡國彥獲得：「想呈現宇宙中最閃亮的物質都聚集在這套禮服上的感覺，任誰穿上它，都會成為宇宙中那最讓人震撼及讚嘆的女王。」下擺的層次及整體修身設計，更能展現新娘的好身材，三位得獎者實至名歸，前途一片看好！

今年加碼的I-PRIMO 星空特別設計獎由蘇蘭若設計師獲得，別緻的紫色裙擺設計，讓評審眼睛一亮，是少數入圍作品中，用色非常大膽的一件作品「以銀河為靈感來源，大大小小數以萬計的星星聚集而成，象徵相愛的兩人累積無數回憶，攜手永恆」

劉品言、李千那、林嘉綺等藝人 登時尚婚紗Runway秀台步 力挺公益

今年比賽更是星光熠熠，邀請到了知名演員『劉品言』、影視歌三棲千面歌優 『李千那』及名模『林嘉綺』身穿台灣知名婚紗女王－林薇的三件幸福婚紗，登台為公益Runway Show盡一份心力，劉品言穿上黑色亮面日本綢緞禮服，將性感和優雅融合的恰到好處

李千那的禮服為棉質的古董蕾絲，精緻不張揚，手工非常耗時，也呈現了皇室貴族的不凡氣質與價值不菲

而林嘉綺的禮服為柔軟的沙典綢緞，利用布的垂墜度俐落剪裁，加上鮮豔飽滿的黃色面料，完全呈現了霸氣時尚。

劉品言與李千那將第一次的時尚Runway Show獻給決戰禮服伸展台，一方面為現場的新銳設計們加油打氣，一方面更是響應乳癌防治議題，希望能為公益盡一份心力，名模林嘉綺更是表示：「這是場別具意義的秀，希望能將正面力量傳遞給大家！」三件婚紗也將於線上義賣，該禮服所得將全額捐贈予《財團法人乳癌防治基金會》，讓幸福延續！

壓軸邀請到美聲歌姬「閻奕格」，身穿柔累多布料材質削肩禮服，於現場帶來三首幸福組曲，給貴賓一個難忘聽覺饗宴！閻奕格表示：「從小就夢幻穿上婚紗步入禮堂，此次穿著林薇老師的禮服，非常美且典雅，感覺很幸福，也希望自己可以趕快找到另一半，穿美美的婚紗步入禮堂！能參與今晚的盛典非常榮幸，是場非常有意義的公益活動！」

「 第二屆 決戰禮服伸展台 總決賽」 成就美好夢想舞台

創刊至今已26年的Marie Claire 美麗佳人國際中文版，致力發掘台灣新銳設計師，為台灣時尚產業盡一份心力，更是給莘莘學子們一個圓夢的機會及舞台，發揮自己的無限可能；而美麗佳人也長期關注女性議題、為全世界女性發聲，是身為時尚媒體自我探討。今後也將此理念大大實踐，非常感謝參與這場活動的各界朋友！ 見證時尚界的新星誕生。

特別感謝Accupai雲攝影，透過IOT智能設備&AI人臉辨識的攝影服務，為現場貴賓快速拿到修圖美照；及英國知名香氛領導品牌GraceCole，帶給現場滿滿的幸福香氣。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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