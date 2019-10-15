開導航跳「生猛活海鮮」！台南叔101秒崩潰實錄　暴吼：國姓牆~...網笑飆淚

▲連海鮮都出來了XDD。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

現在年輕一輩的朋友幾乎離不開導航，雖然方便又實用，但也鬧出不少爆笑糗事，或令人抓狂的窘境。台南一名大叔日前準備開往國聖大橋時，用語音設定目的地，結果不同音調、講法，狂講9次都失敗，忍不住燃起一把火，而跳出的地點也莫名戳中網友們笑點。

大叔當天欲開車前往安南區的國聖大橋，怎料台灣國語的腔調，讓導航瞬間失靈，狂跳出各種選項，卻沒有一個是正確的，他在爆怨公社崩潰道，「氣死了，到底是導航爛還是國語爛！」

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▲網友們笑到併軌。（圖／翻攝自爆怨公社）

從1分41秒的影片中可見，大叔先後講了9次「國聖橋」，從一開始的平穩語氣，接著耐著性子詳細報出「安南區國聖大橋」、「公學路七段國聖橋」，眼看導航遲遲無法辨識，他一會兒加重語氣，一會兒拉長音，最後甚至忍不住爆吼。

大叔一連串的反應，和台灣國語的腔調讓大家笑成一團，而導航也毫不遜色，跳出「國色天湘民宿」、「果風小舖」、「台南新化社區大學」、「國聖廟」就算了，連「金門蛋捲」、「生猛活海鮮」、「蚵仔煎」都出現。

雖然同情在崩潰邊緣的大叔，但網友們還是忍不住笑噴，「請問國聖牆是什麼東西」、「真的會企系」、「哈哈哈哈後勁好強啊，笑死」、「我相信你是正港台灣人」、「笑到都飆淚了」、「哈哈哈哈，無法隱藏的台灣人」。

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