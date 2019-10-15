撞擊畫面曝！男穿越馬路　遭Lalamove外送員撞上身亡

記者邱中岳／台北報導

北市1名外送員，14日晚上時分剛外送結束準備返回林森北路待命時，卻不慎撞上違規穿越馬路的男子，遭撞男子經過1小時搶救後仍宣告不治，而這也是外送員從國慶日至14日發生的3起意外車禍；外送員向警方表示，因視線擋住，對方又違規穿越馬路才會撞上。

警方調查，知名外送平台Lalamove的30歲周姓外送員，14日晚上9時許從三重送完貨後認為中山區深夜叫外送的人較多，所以騎車準備返回林森北路，卻在民生西路巷弄口撞上違規穿越馬路的74歲羅姓路人，羅男經搶救後宣告不治。

▲羅姓男子（紅圈）違規穿越馬路，遭Lalamove外送的周姓男子撞上身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調閱監視器發現，該名羅姓行人當時驚險橫越民生西路準備返家，遭到騎車經過的周姓外送員閃避不及直接撞上，事後警消緊急送往醫院搶救，事後警方對周姓外送員進行酒測，酒測值為0，將依過失致死罪送辦。

據悉，從過慶日開始外送員發生交通意外事故就頻傳，國慶日當天桃園1名foodpanda外送員與小貨車擦撞，最後外送員不幸身亡，而士林又有一名Uber Eat外送員遭追撞後彈飛身亡，5天內發生3起外送員的車禍意外。

▲男子（紅圈）驚險穿越馬路險象環生，最後遭1名外送員直接撞上送醫後身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

而14日北市勞動局針對外送平台進行勞動檢查，勞動局賴香伶局長表示，連最高法院也認為「基於保護勞工之立場，一般就勞動契約關係之成立，均從寬認定，只要有部分從屬性，即足成立」。

站在保護外送員的立場，至少使外送員具「準勞工」的身份，取得社會安全網的基本保障，企業應以永續經營觀點來重新思考社會責任，共同為企業永續與勞動者權益保障間創造多贏，加強員工、外送員福利與職業安全維護。

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