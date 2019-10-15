AIT主席莫健上任第7度訪台　將拜會我國政府高層

▲「美國在台協會」理事主席莫健。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

外交部15日表示，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）與AIT政軍組長唐默迪（Matthew Tritle）訪問台灣，此行將拜會我國政府高層與相關部會，就台美關係各項議題交換意見。

外交部上午透過新聞稿指出，莫健一行來訪，表達誠摯的歡迎，並期盼雙方可以就目前的友好穩固基礎上，深化合作夥伴關係。

外交部指出，莫健主席嫻熟亞洲及兩岸事務，曾兩度派駐台北，並擔任白宮國安會中國事務主任及亞洲事務資深主任、美國駐尼泊爾及孟加拉大使等要職。

此行，外交部表示，是莫健自2016年10月接任美國在台協會主席後第7度訪問台灣，在今年3月總統蔡英文「海洋民主之旅」過境檀香山，以及7月「自由民主永續之旅」過境紐約及丹佛期間，莫健主席均親自迎送並全程陪同，表達美方對蔡總統過境及台美關係的高度重視。

▼總統蔡英文先前接見美國在台協會主席莫健。（圖／總統府提供）



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