影／直播自己酒駕叫警快來　自毀系直播主：舉報走一波兄弟

記者蔡紹堅／綜合報導

安徽宣城一名直播主近日在網路上直播自己與朋友酒駕，還叫觀眾快點舉報他，警方趕快過來抓人，「舉報走一波兄弟們，來吧來吧，老李酒駕了，交警隊趕緊過去！」警方獲報後，立即派員過去逮人，除了確認直播主酒駕外，還發現他根本沒有駕照，騎乘的機車也沒有車牌。

宣城交警表示，他們近日在網路直播平台上發現，有一名李姓直播主常與同村的何姓男子直播聚餐喝酒，並多次揚言要酒後駕車，「我們發現他們兩人又再直播吃燒烤、喝酒，判斷他們很有可能酒後駕車，就聯合附近派出所的警員，到他們吃燒烤的店附近蹲守。」

▼兩人直播喝酒，揚言要酒駕。（圖／翻攝直播宣城，下同。）

兩人大約晚間11點喝完酒，隨後騎著機車離開燒烤店，李男還一邊直播，向觀眾喊話，「舉報走一波兄弟們，來吧來吧，老李酒駕了，交警隊趕緊過去！」不過沒騎多遠，他們就被等候已久的警員堵到，且直播還在持續中，場面非常尷尬。

警方立刻進行酒測，駕駛機車的何姓男子體內酒精含量達到113mg/100ml，涉嫌酒駕，且警方還發現，何男根本沒有機車駕照，駕駛的機車也沒車牌。

警方指出，何男因為酒駕，被吊銷機動車駕駛證（汽車駕照），5年內不得重新考取，同時因為涉嫌危險駕駛罪，面臨6個月以內拘役，並處罰金的刑事處罰。

▼兩人真的直播酒駕，然後就被抓了。