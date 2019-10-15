汐止民生線新北端先蓋？柯文哲：會變盲腸段

▲柯文哲接受媒體時事聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

捷運民生汐止線多年來只聞樓梯響，14日台北市柯文哲在議會專案報告時更定調「環狀線優先」，有議員不滿，表示要讓新北市收回主導。對此，柯文哲15日受訪表示，重要的是基隆河谷交通整合計畫太多，喊話要交通部出來做整合；至於新北議員嗆要拿回主導權？柯也反酸，可以啊，只是蓋完那段到台北市沒有任何一條捷運連接，「那條就變盲腸了，就是這樣」。

柯文哲表示，民生汐止線最大問題就是目前跟東湖線的2個站距離太遠，若只做那一段，跟目前捷運線沒有任何交叉車站的話，效果會很差，會變盲腸段。

「另外，我在議會講很清楚，其實重要的是基隆河谷交通整合計畫」，柯文哲說，現在計劃太多，包括基隆輕軌、台鐵優化還有汐止民生線，甚至還有板南線要不要再往東延到汐止去，還有北宜直鐵、高鐵到宜蘭，「計劃太多了，每一個都拿出來講，大家講清楚，到底你要做哪一個。我剛隨便念就超過一個手掌，不可能每個都做吧」。

柯文哲說，交通部還是要出來做整合計畫，到底哪個優先，「對我來講，環狀線優先，這很清楚」，現在萬大線跟東延現在蓋，環狀線第一優先，所有力量全部環狀線，這台北市政府的政策。

柯文哲指出，汐止民生線要講清楚，到底那些交通整合計畫是怎樣，像環狀線市府就講得出都市計畫怎麼做、場站怎麼設計，汐止民生線就講不出來，「還有一個，松山機場到底要不要移動？松山機場只要一遷掉，汐止民生線的路線一定會改變」。

至於新北市揚言汐民線在新北的第一期可以先做，柯文哲說，「他可以去蓋啊，蓋完那段到台北市沒有和任何一條捷運線連接，它那條就變成盲腸了啊」。