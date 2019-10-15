「不認為發生摩擦，內地沒有責任」　胡錫進：但香港要有點承受力

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進10日再度訪港，進一步瞭解社會情況，並與不同市民溝通。他近日在接受《香港01》訪問時，大談《環時》及大陸知識分子與香港社會，在理解問題時的「平行時空」，「我不認為我們可以高高在上訓斥香港，我也不認為雙方發生摩擦，內地沒有責任。但是，香港需要有點承受力。」

▲14日晚間的遮打花園集會，聲援美國國會審議「香港人權與民主法案」。（圖／路透）

談「平行時空」

「反送中」引發的社會運動持續4個月，矛盾衝突不斷升級，期間大陸與香港輿論場之間有一道無形的屏障，很多聲音經過過濾都已變味變形，兩邊似存在「平行時空」。對此，胡錫進認為，這就是「一國兩制」，雙方有一道由價值觀構成的無形的牆，這很正常，恰恰說明我們正處於「一國兩制」。

對於「平行時空」不止存在於「一國兩制」，也存在於中美兩國，比如NBA風波、中美貿易戰，胡錫進認為，中國和西方處於不同的政治制度下，更是「兩制」，上面沒有「一國」，可想而知，中西方對立有多強；除了價值觀，還有利益的分裂，中西方的利益有的時候並不一致，儘管有時會有相同利益，但有時會互相抵觸。

他接著說，「悲劇在於，內地和香港不應該這樣」，因為兩邊有很大的共同利益，有很多方面是一致的，兩邊的輿論場應該有更多溝通點、交叉點；當下的對立源於香港受西方非常強大的輿論場影響，未能區分「價值體系」和「利益體系」的不同，以為「我們跟美國和西方有共同價值觀」，但它沒有認識到兩者利益不一致，「大家搞錯了，以為價值觀和利益是一回事，實際上並不同。」

▲示威者投擲汽油彈 。（圖／路透）

前線示威者拒溝通

《香港01》在策劃此次「對話」時，亦嘗試邀請一些前線示威者參加，但他們都拒絕了，原因只有一個，說「他（胡錫進）不用和我們對話，我們就知道他會怎麼講了、說什麼了，所以對話沒有意義」。另外，他們認為胡錫進經常發表「鬥爭式」社評，譬如《香港的暴力示威中開始出現恐怖主義的苗頭》等。

對此，胡錫進表示，「我們有我們的價值觀，香港孩子們也有他們的價值觀，而且可能跟香港媒體的價值觀更相通，但這並不意味我們沒有溝通的必要」，是誰讓這些孩子認為溝通毫無價值、毫無意義，認為只有一種價值觀是對的，而來自內地的那些聲音，就是沒有價值的，就是不應當聽的，這個大環境也是值得反思。

▲香港警民矛盾不斷擴大。（圖／路透）

對「反送中」的理解

「對話」亦談到此次「反送中」的起源，不少香港人是對大陸的司法體系信心不足，而對此胡錫進表示，香港的反修例情緒有它的邏輯，不是從天上掉下來的，有一定社會基礎，這樣的情緒是由長時間逐漸逐漸形成的；特區政府設定修例方案時，沒有充分評估公眾意願，他們自己也承認，「我們沒有迴避有關問題，不像您所引述的，認為我們完全把這個信息給封閉了，不是這樣的。」

胡錫進表示，香港的民生是出了問題的，政治運動在表層上永遠是政治的，出了問題的導火索也一定是政治的因素，一般都是這樣，但是，在表層下面有深層次的東西，民生是個很大的問題。

▲武警部隊集結在深圳操演。（圖／路透）

武警深圳演習「不極端」

有部分香港人認為，「深圳武警事件」所釋放的效果已變形，不過胡錫進認為，那些非常激烈的激進示威者和暴徒，需要非常強有力的威懾，如果只是用講道理的、柔軟的聲音，不會起作用，「我相信，只有那一種聲音是不行的，社會治理要恩威並施」，一旦香港的局勢失控了，解放軍或武警是會來的，但不輕易來，「到現在也沒有來，說明國家非常珍惜香港的高度自治。」

胡錫進稱，武警在深圳演習談不上是極端手法，相反還起了正面作用，「你看到的好像是負面效果，但實際上是正面效果，在戰略上，在大的層面上，它起了正面效果，我看到過很多動盪，我覺得這樣的威懾是香港恢復和平穩定的非常強有力的支持，如果沒有解放軍在這裏，沒有我們的武警發出這樣的威懾，香港一定比今天還要亂。」

▼ 胡錫進在微博po出香港的民生問題，貧富差距過大。（圖／翻攝自微博）