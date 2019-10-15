　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「不認為發生摩擦，內地沒有責任」　胡錫進：但香港要有點承受力

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

 ▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進10日再度訪港，進一步瞭解社會情況，並與不同市民溝通。他近日在接受《香港01》訪問時，大談《環時》及大陸知識分子與香港社會，在理解問題時的「平行時空」，「我不認為我們可以高高在上訓斥香港，我也不認為雙方發生摩擦，內地沒有責任。但是，香港需要有點承受力。」

▲▼香港, 香港人權民主法案集氣大會。（圖／路透）

▲14日晚間的遮打花園集會，聲援美國國會審議「香港人權與民主法案」。（圖／路透）

談「平行時空」

「反送中」引發的社會運動持續4個月，矛盾衝突不斷升級，期間大陸與香港輿論場之間有一道無形的屏障，很多聲音經過過濾都已變味變形，兩邊似存在「平行時空」。對此，胡錫進認為，這就是「一國兩制」，雙方有一道由價值觀構成的無形的牆，這很正常，恰恰說明我們正處於「一國兩制」。

對於「平行時空」不止存在於「一國兩制」，也存在於中美兩國，比如NBA風波、中美貿易戰，胡錫進認為，中國和西方處於不同的政治制度下，更是「兩制」，上面沒有「一國」，可想而知，中西方對立有多強；除了價值觀，還有利益的分裂，中西方的利益有的時候並不一致，儘管有時會有相同利益，但有時會互相抵觸。

他接著說，「悲劇在於，內地和香港不應該這樣」，因為兩邊有很大的共同利益，有很多方面是一致的，兩邊的輿論場應該有更多溝通點、交叉點；當下的對立源於香港受西方非常強大的輿論場影響，未能區分「價值體系」和「利益體系」的不同，以為「我們跟美國和西方有共同價值觀」，但它沒有認識到兩者利益不一致，「大家搞錯了，以為價值觀和利益是一回事，實際上並不同。」

▲▼ 915遊行,香港,反送中 。（圖／路透）

▲示威者投擲汽油彈  。（圖／路透）

前線示威者拒溝通

《香港01》在策劃此次「對話」時，亦嘗試邀請一些前線示威者參加，但他們都拒絕了，原因只有一個，說「他（胡錫進）不用和我們對話，我們就知道他會怎麼講了、說什麼了，所以對話沒有意義」。另外，他們認為胡錫進經常發表「鬥爭式」社評，譬如《香港的暴力示威中開始出現恐怖主義的苗頭》等。

對此，胡錫進表示，「我們有我們的價值觀，香港孩子們也有他們的價值觀，而且可能跟香港媒體的價值觀更相通，但這並不意味我們沒有溝通的必要」，是誰讓這些孩子認為溝通毫無價值、毫無意義，認為只有一種價值觀是對的，而來自內地的那些聲音，就是沒有價值的，就是不應當聽的，這個大環境也是值得反思。

▲▼香港反送中,921遊行。（圖／路透）

▲香港警民矛盾不斷擴大。（圖／路透）

對「反送中」的理解

「對話」亦談到此次「反送中」的起源，不少香港人是對大陸的司法體系信心不足，而對此胡錫進表示，香港的反修例情緒有它的邏輯，不是從天上掉下來的，有一定社會基礎，這樣的情緒是由長時間逐漸逐漸形成的；特區政府設定修例方案時，沒有充分評估公眾意願，他們自己也承認，「我們沒有迴避有關問題，不像您所引述的，認為我們完全把這個信息給封閉了，不是這樣的。」

胡錫進表示，香港的民生是出了問題的，政治運動在表層上永遠是政治的，出了問題的導火索也一定是政治的因素，一般都是這樣，但是，在表層下面有深層次的東西，民生是個很大的問題。

▲▼武警部隊集結在深圳操演。（圖／路透）

▲武警部隊集結在深圳操演。（圖／路透）

武警深圳演習「不極端」

有部分香港人認為，「深圳武警事件」所釋放的效果已變形，不過胡錫進認為，那些非常激烈的激進示威者和暴徒，需要非常強有力的威懾，如果只是用講道理的、柔軟的聲音，不會起作用，「我相信，只有那一種聲音是不行的，社會治理要恩威並施」，一旦香港的局勢失控了，解放軍或武警是會來的，但不輕易來，「到現在也沒有來，說明國家非常珍惜香港的高度自治。」

胡錫進稱，武警在深圳演習談不上是極端手法，相反還起了正面作用，「你看到的好像是負面效果，但實際上是正面效果，在戰略上，在大的層面上，它起了正面效果，我看到過很多動盪，我覺得這樣的威懾是香港恢復和平穩定的非常強有力的支持，如果沒有解放軍在這裏，沒有我們的武警發出這樣的威懾，香港一定比今天還要亂。」

▼ 胡錫進在微博po出香港的民生問題，貧富差距過大。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 胡錫進微博 。（圖／翻攝自微博）

▲▼胡錫進認為，香港民生問題歸咎於過於極端的資本主義制度。（圖／翻攝微博／胡錫進）

▲▼胡錫進認為，香港民生問題歸咎於過於極端的資本主義制度。（圖／翻攝微博／胡錫進）

ET快訊
foodpanda重申外送員「承攬非僱傭」：已給死亡撫卹金
高唱《我現在要出征》！韓國瑜宣布從南方出發　重建台灣光榮
快訊／確定放韓假了！高雄市長韓國瑜宣布請假3個月拚總統大選
連千毅賠慘了！精品鑑定出爐　香奈兒、勞力士16品項攏係假
雪莉「病情加重」內幕曝！餐廳遭偷拍…嚇到躲桌底下全身縮起
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「不認為發生摩擦，內地沒有責任」　胡錫進：但香港要有點承受力

澡堂自拍！女孩上傳浴衣網美照「2裸女無辜成背景」走光了…全網瘋傳

影／直播自己酒駕叫警快來　自毀系直播主：舉報走一波兄弟

王思聰吃「天價日料」爆怒PO文：最近一兩年最難吃…這家餐廳卻火了！

傷口達4cm…19歲學生「割傷港警右頸」涉意圖謀殺　家中還搜出遺書

6月至今「拘捕2582人」　港警提5大數據：230人涉及暴動

《施政報告》重點是「土地房屋」！林鄭月娥：新增附編補充政策

華聞快遞／中國工行宣布未來5年　新增投入長三角區域2兆元融資

13萬人集氣聲援「香港人權法案」　港府表遺憾：外國議會不應干預

騰訊重新轉播NBA　陸外交部：體育交流「增進中美友好」

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

新竹東門市場3F隱藏版貓中途　20多隻超萌主子等待愛牠的家

降臨賜福！白沙屯媽祖突襲醫院 院長大廳跪拜...民眾感動求平安

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

下辯論戰帖！蔡打槍「急什麼」韓競辦：不知道總統在躲什麼？

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

「不認為發生摩擦，內地沒有責任」　胡錫進：但香港要有點承受力

澡堂自拍！女孩上傳浴衣網美照「2裸女無辜成背景」走光了…全網瘋傳

影／直播自己酒駕叫警快來　自毀系直播主：舉報走一波兄弟

王思聰吃「天價日料」爆怒PO文：最近一兩年最難吃…這家餐廳卻火了！

傷口達4cm…19歲學生「割傷港警右頸」涉意圖謀殺　家中還搜出遺書

6月至今「拘捕2582人」　港警提5大數據：230人涉及暴動

《施政報告》重點是「土地房屋」！林鄭月娥：新增附編補充政策

華聞快遞／中國工行宣布未來5年　新增投入長三角區域2兆元融資

13萬人集氣聲援「香港人權法案」　港府表遺憾：外國議會不應干預

騰訊重新轉播NBA　陸外交部：體育交流「增進中美友好」

台南市售飲冰品抽驗結果出爐　1成不合格

雪莉留給IU「最後告白」！　8年閨蜜同框《德魯納酒店》成她遺作…幸福合照看哭了

蔡英文競辦：韓國瑜安全感來自對岸不是台灣　就是大家的亡國感

8旬老夫妻被曬到快暈倒…永和壯警抱回家休養　正面照帥翻：想犯罪給他抓

夜生活最「繁華」！林森北路400米擠進10超商　4大天王到齊

亞錦賽／巴基斯坦8人沒來　球棒打斷剩2支

「拒躺美容椅洗頭」怕臍帶勒9月胎！　陳艾琳曝醫生警告…網抖：第一次聽說

同居更易分手？　人妻吐7年心聲..婚前摸透另一半「婆婆＝最大BUG」

2殉職勇消告別式　消防旗、國旗覆棺！台中各分隊「鳴笛10秒」敬悼　

HOT・Stuff／李棟旭、太妍搶著戴　南韓「飾品魔藥」細細一條卻有耀眼「女神光」

大陸熱門新聞

20歲逆子砍死母…媽媽剛煎荷包蛋給他吃

15歲港女成裸屍　最後身影曝「畫面定格」

香港15歲女生變浮屍！警方稱生前「赤腳走向海」

鄱陽湖大枯水　千年遺跡落星墩重見陽光

陸方連續出招！邱垂正：介入台灣大選首部曲

男友提議殉情！見女友溺斃他逃跑…

他排出2.9公尺活蟲　醫揭關鍵原因

住月子中心　10天後寶寶「6次腰椎穿刺」

7歲男突易怒多動　禍首竟是樂器

女大生酒醉！閨蜜扶起給2男Ｏ…隔日竟溺斃亡

女高中生健檢　醫看報告「深夜衝她家」

2歲男童小便爆痛　竟是GG暴嵌「乳白玉米粒」

首次發現遙控炸彈！港警：戰術與恐攻雷同

垃圾沒倒！教務主任逼學生吃下肚

更多熱門

相關新聞

19歲學生割傷港警頸部「涉意圖謀殺」

香港網友13日發起十八區商場「罷鷲」行動，不料最終爆發激烈警民衝突，導致多人受傷，當中也有數名員警掛彩，包含一名員警在處理一宗「刑事毀壞」案件期間，被人以利器從後方突襲「割頸」，造成右頸出現3至4公分的明顯傷口。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，已經以「意圖謀殺」罪拘捕傷人的19歲男子。據悉，警方在男子的家中搜到了遺書。

《施政報告》重點是「土地房屋」！

詹皇指莫雷沒弄清楚狀況就發言

15歲港女成裸屍　最後身影曝「畫面定格」

首次發現遙控炸彈！港警：戰術與恐攻雷同

關鍵字：

香港胡錫進環球時報陸港矛盾香港示威反送中

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

雪莉遺體被運出！生前手寫信曝光

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

雪莉遺體送到靈堂！曝「喪禮舉行方式」

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

雪莉輕生前一天最後身影曝光！

連千毅「假貨風暴」鑑定結果出爐

20歲逆子砍死母…媽媽剛煎荷包蛋給他吃

深夜載高冷正妹進山中！運將手抖接錢：不對勁

雪莉亡..宋茜沒發文遭罵「冷血怪！」

IU 7年前為雪莉寫歌！噩耗後衝上音源榜…藝人集體哀悼

更多

最夯影音

更多
雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！
台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面