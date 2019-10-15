外送員列入僱傭關係後月入10萬夢碎？　勞動部：工時、七休一、加班費都要照勞基法走　

▲未來外送員也將受勞基法保護，示意圖。（圖／免費圖庫pexels）

記者余弦妙／台北報導

勞動部昨（14）日認定Foodpanda、Uber Eats與旗下外送員為「僱傭關係」，這項消息也引發不少外界討論，就有民眾提出質疑，如果認定為僱傭關係這樣就等同於適用勞基法，這樣是否就會有工時、加班費、一例一休等問題？對此，勞動部官員今天也做出回應，「認定為僱傭關係的話，就是要遵照勞基法走」。

勞動部昨日表示外送平台業者Foodpanda、Uber Eats與外送員是「僱傭關係」，因此對於業者並未幫外送員投入勞保一案，將依據勞工保險條例予以裁罰。

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不過，外界質疑如果是僱傭關係，那這樣是否就有勞基法的「限制」，例如工時、一例一休等，對此勞動部回應，一旦認定為僱傭關係「當然就要適用勞基法」，因此事業單位一切就都要遵照勞基法走，例如，勞工每日正常工作時間不得超過8小時，每周不得超過40小時；勞工繼續工作4小時，至少應有30分鐘之休息。

且勞工每7日中至少應有1日之休息，作為例假；僱主經徵得勞工同意於休假日（國定假日或特別休假）工作者，工資應加倍發給，所稱加倍發給，也就是指假日當日工資照給外，再加發1日工資等。

但這樣是否會影響現在的外送生態，勞動部則是透露，在僱傭關係之下勞資雙方多少都會受到影響，業者一定要遵照勞基法，而勞工也是同樣要遵守，像是原本外送員在跑單中途原本可以不用休息，但現在因受限於勞基法就必須要休息，且一天正常工時也不得超過8小時，每2周不得超過84小時。但勞基法的立意就是在保護勞工，因此，勞動部強調，在僱傭關係之下就是要按照勞基法相關規定來走。

此外，根據一名線上外送員私下透露，的確之前公司並沒有規定外送時間，所以也聽過有人一整天都在跑單的，這樣一整天下來業績的確相當可觀，但也相當過勞；但他也坦承，如果因納入勞基法後被限定每天外送工時後，收入確實會變少。

但對於被判定為僱傭關係，他則是表示「這樣很好」，因為這樣也可以保障外送員的安全，因為自己本身在跑外送的時候是沒有被投保的，因此出事情後的風險都要自己承擔真的很危險。

