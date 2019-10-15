壞壞價格從一萬五砍到剩2千...她事後控男網友性侵　檢方看完監視器打臉

▲男女性交易，但女方疑似不滿被砍價，事後提告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子想要「進隧道」而約了女網友見面吃晚餐，女方開口「壞壞價」1萬5千元被打槍，最後兩人談好2千元性愛一次。事後女方突然提告，「我被性侵！」然而檢察官調閱相關畫面，發現女子是讓男網友的其他友人送回家，竟然不趁機逃跑或求救，明顯與常理不符，決定不起訴。

女子指控，46歲楊男於今年2月約她吃晚餐，之後帶回板橋的住處想硬上，一直嚷著「我們來吧、我們來吧！」讓她感到恐懼，深怕被打只好放棄抵抗，含淚被性侵，最後哭著離開。

▲男子約女網友晚餐後帶回家，給了２千元後開始「摩擦又衝刺」。（示意圖／記者陳雕文攝）

楊男大聲喊冤說，這是說好的性交易！原本女網友喊價1萬5被他打槍，後來帶回住處想洩慾，喬好價格是付2千元，對方錢也收了衣服也脫了。完事後女方要求入住，他覺得很奇怪，回絕後請友人送他回家。

檢方根據楊男住處大樓的監視器畫面，女子離開時是和楊男的2名友人一起走出，神情相當正常，並非女子所說的「哭著離開」，且楊男若真的有性侵，怎會不加掩飾還找朋友來送人回家，而女子當下既沒求救也不逃跑。加上檢方多次傳喚她都沒出庭，因此認定全案罪證不足，處分不起訴。

不再眷戀青春，因為我持續擁有