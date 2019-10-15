異軍突起！內湖擠下中山區　坐穩房市交易冠軍寶座

▲台北市內湖區今年房市交易最旺。（圖／記者林敬旻攝）

記者張菱育／台北報導

自從政府於2016年推出房地合一稅以來，讓短期交易的投機客逐漸退出房產市場，房市經過這幾年的盤整之後，加上全球經濟逐漸復甦，房市回歸供需的基本面，今年1~9月建物買賣移轉棟數相較2016年同期，有近3成的成長，而其中台北市又以內湖區交易最旺，佔全市的14.4%。

永慶房屋統計台北市地政局資料，今年前9個月台北市建物買賣移轉棟數，以內湖、中山與大安區為交易熱區前3名，佔比分別為14.4%、14.2%與9.6%。內湖擠下原本位居第1的中山區，坐上交易熱區冠軍寶座。

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永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，內湖區有內科大量就業人口支撐房市，加上捷運開通後，讓內湖生活機能逐步完善，區域內綠覆率高，近年又有百貨商場陸續進駐，吸引不少名人與科技人置產，讓內湖區購屋需求不減，房市交易表現亮眼，至於萬華區在2016年擠進前3名，主要是因「台北晶騏」新案大量交屋挹注所致。

此外，觀察台北市2019年與2016年1~9月的住宅均價，2019年住宅均價為每坪59.0萬元，較2016年微漲1.2%，各行政區表現漲跌互見，房價走跌的區域包括大安區與中正區都小跌2.7%，北投與松山則分別微跌1.1%與1.3%，漲幅較大的是萬華區3.8%，

謝志傑說，各行政區漲跌幅都不超過4%，顯示目前房價趨於穩定，房市已回歸自住需求供需面，有意購屋的民眾不妨多看多比較，「4字頭」房價可挑選文山區、北投區與萬華區，「5字頭」則可首選內湖區，優先選擇生活及交通機能較成熟的區位，早日購得符合自身需求的房屋。

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