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攻百岳「高山症發作」！他獨躺聖稜線氣喘無力　警消出動直升機急吊掛

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▲▼攀百岳高山症發作。（圖／消防隊梨山分隊提供）

▲男子攀百岳高山症發作。（圖／消防隊梨山分隊提供）

記者鄧木卿、陳韻如／台中報導

台中和平區聖稜線3.7公里處14日下午有登山客報案，稱自己疑似高山症發作，全身無力無法行走，獨自躺在快接近聖稜線3.7公里處，因此請求協助。警消獲報後，立刻派遣搜救隊員前往，在接觸到登山客確認狀況後，立即申請直升機救援，並在15日上午吊掛成功，直升機也順利降落東勢河濱公園，所幸該登山客意識清楚，僅全身無力，送醫後並無大礙。

台中消防梨山分隊14日下午4時30分左右接獲一名張姓登山客報案，稱自己疑似高山症發作，目前全身無力無法行走，獨自躺在快接近聖稜線3.7公里處，且是自己一人登山並無隊友，但前面有別團的6名登山客，而當時食物衣物充足，尚可支撐，請求派遣人員協助。

▲▼攀百岳高山症發作。（圖／消防隊梨山分隊提供）

▲警消急出動救援。（圖／消防隊梨山分隊提供）

事發後，三六九山莊一名高山協作立刻出動，並在3個半小時之內就接觸到張男，並且確認其狀況，所幸張男意識清楚，唯獨無力、坐起時感到呼吸喘。此外，另2名高山協作也隨後出動，並收到回報後，立刻將攜帶式加壓艙給張男使用，而在此同時梨山分隊也派遣4名搜救隊員出發，加上雪管處及武嶺小隊員警一共7人前往搜救。

▲▼攀百岳高山症發作。（圖／消防隊梨山分隊提供）

▲15日上午直升機起飛，前往吊掛救援。（圖／消防隊梨山分隊提供）

梨山分隊在高山協作確認張男狀況後，立刻申請直升機吊掛，並在15日上午6時30分左右起飛，花費了1個多小時的時間終於接觸到張男，並吊掛成功，順利降落在東勢河濱公園，隨後也立刻將張男送醫治療，所幸並無大礙。

▲▼攀百岳高山症發作。（圖／消防隊梨山分隊提供）

▲直升機順利降落東勢河濱公園，並將患者送醫。（圖／消防隊梨山分隊提供）

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