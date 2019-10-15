養一養變豬公！　南投哥求救「麝香豬巨大化」　賣家神回：牠是肥不是大啦

▲主人看著「麝香豬」悠哉曬太陽，內心實在百感交集。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

南投一名網友幾個月前養了一隻麝香豬，賣家跟他說要注意「飲食控制」，不要讓豬吃過多牠就不會長得太大，但才帶回家沒多久，麝香豬就以驚人速度一天比一天膨脹，才短短幾個月已經變成了豬公等級，而賣家的回應更是讓他無言到不行。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，眼看自己的愛豬短時間內突然變超巨大，他內心實在百感交集，和當初預想的「麝香豬」體型好像落差有點大，這種成長速度已經脫離了他能掌控的範圍。

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他把照片傳給賣家，詢問到底是哪裡出了問題，明明自己有替愛豬控制飲食，怎麼還是長成了大豬公？賣家解釋，「這是肥不是大隻，牠吃完飯都沒有運動才會變成這樣！」這般神回覆讓原PO頓時啞口無言，直呼「X！肥跟大不一樣嗎？」還開玩笑地說，「是不是要幫豬辦一張健身房的會員卡才行？」

▲女網友家的豬也逐漸巨大化，但她仍非常疼愛這隻豬。（圖／翻攝自爆怨公社）



很多邪惡網友看了以後表示，「鹹豬肉預約一份，謝謝！」「訂松板肉。」「我覺得豬腸不錯耶，可以先預約豬腸豬腦及豬心嗎？」「豬掛了之後，本想幫牠火葬，烤著烤著…不知不覺就開了瓶啤酒…」「新竹竹北有間牛肉麵店在門口有養麝香豬，後來養著養著豬不見了，但是推出了豬腳飯。」

看完底下留言才發現，原來有不少人跟原PO一樣養過「巨大麝香豬」，「我家之前也養過，一樣越養越大隻，後來當神豬了。」「養過一隻，為了不讓牠長太大，有控制飲食，三個月就掛掉…餓死～」「以前我也買過一隻，老闆說是迷你豬賣我4千，養著養著有天牠長出長長的獠牙，才發現根本就養到山豬…」「小時候住老家山上，我爸某天抱了一隻回來養，默默的牠跟七人座車差不多大了，才發現牠不是麝香豬…牠是野豬…」。

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