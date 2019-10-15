6月至今「拘捕2582人」　港警提5大數據：230人涉及暴動

▲香港10.1遊行，港警用包夾方式開始抓人。（圖／記者黃彥傑攝）

記者馬叔安／綜合報導

香港「反送中」風波延燒4個多月，期間多次因示威活動引發警民衝突，「香港警察 Hong Kong Police」14日深夜在臉書公佈「5大數據」，統計自6月9日事發至今，與《逃犯條例》有關的各項執法數據。其中拘捕2582人、控告443人，涉及暴動者則有230人。

港警臉輸在數據上方寫有「五大數據、明辨對錯」的標題，數據顯示，在拘捕的人員中，包括2007名男性，以及575名女性；控告的人員中，則有348名男性、95名女性，其中非法集結者67名、藏有攻擊性武器者47名。

隨著反修例風波延燒，以及香港特首林鄭月娥在10月初引用《緊急法》訂立的《禁蒙面法》條例，引發各界反彈，也陸續傳出港經遭受攻擊，有警員13日下午在港鐵觀塘站處理刑事毀壞案時，遭一名示威者從後方持利器突襲割頸。

▲香港警方公佈五大數據。（圖／翻攝自Facebook／香港警察 Hong Kong Police）

有港媒引述消息指出，政府正在研究再次引用《緊急法》或《公安條例》第40條，讓行政長官可以隨時授權警務處處長，以書面方式委任各紀律部隊任何意願者為「特別任務警察」（special constable）。

據《星島日報》引述消息報導指出，香港警隊整體雖然有3萬人，但實際可上最前線抗暴的人手卻不足1萬人，加上還要輪班，根本無法進一步應對混亂。而港府正在研究直接向其他紀律部隊的自願者擔任特別警務的工作，可以協助港警進行非前線的工作。

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