外資押寶！台積電步步高　股價295元再寫新猷

▲台積電股價近期頻創新高。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電股價繼昨日突破291.5元、創下歷史高點後，今（15）日股價持續走升，以293元開出，盤中持續創高，一度觸及295元，漲5元或1.55%；市值持續同步創高，達7.64兆元。

本土法人表示，在中美貿易戰達成初步協議下，全球資金從債市回流亞洲股市現象明顯，台積電市值大，資金胃納量高，且具基本面與成長性，成為資金停泊首選。從籌碼面來看，外資近期買多賣少，近20日以來買超張數達12.65萬張。

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本周四（10/17）即為台積電法說會，由於台積電於上周公布9月營收破再度千億大關，同時也揭露第3季營收超越財測高標；從宏觀經濟面來看，中美兩國於雙十國定假期間，在貿易關稅上有了初步協議，同時美國聯準會降息效益持續，讓全球資金從債市往股市移動。

本土法人表示，短線來看，蘋果、華為訂單都持續為台積電營運進補，尤其今年蘋果新機銷量比預期好，台積電第4季營運將持續墊高，預估季增逾10%。此外，步入明年第1季淡季，衰退幅度也比往年少，預估季減5%-10%。

長線來看，由於台積電技術、產能持續獨大，尤其進入5奈米階段，台積電將迎接高通訂單回流 以及賽靈思、海思等指標性廠商大單，明年台積電將持續成長，預估明年全年每股獲利超越15元，相較預估今年的12.7元來看，獲利年成長約18%。