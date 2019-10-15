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金門縣府：金廈通橋會配合中央政策辦理

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▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲金門廈門小三通的需求逐年提高。（資料照／記者蔡紹堅攝）

記者張乃文／綜合報導

兩岸40多名專家13日齊聚福州，針對廈門至金門的通橋方案進行研討。金門縣政府則表示，兩岸通橋相關事宜將配合中央政策辦理，同時以金門縣的經濟民生需求為首要考量；提及縣府人員參與通橋的研討會，金門縣政府則說，是就兩岸便捷路運系統進行學術討論，並未涉及政策層面。

根據中國大陸《央視新聞》報導，兩岸專家13日初步確定廈金大橋將沿過去的方案，從金門島東北端接上大嶝島再連接廈門。而金門縣政府觀光處處長丁健剛14日說明，此研討會屬技術及學術層面，縣府相當正視任何對金門有影響的事或計畫，對於通橋一事也會做好因應準備。

金門縣府強調，因應各種客觀環境因素的改變，這次研討會就金廈大橋興建工程的技術層面，如水深水文與地質等作初步研討。至於政策層面，不在此次研討會討論範圍，通橋相關事宜會配合中央政策辦理，並以金門縣經濟民生需求為首要考量。

縣府提到，過去曾擬定大橋興建的可能路線，先前規劃的金廈大橋路線已與現實環境脫節。不過，縣府認為，金門縣西與廈門的距離自小三通開航，已成為兩岸民眾交流的重要樞紐，在需求逐年提高的情況下，也考量到小三通為海路船運交通，穩定度深受氣候影響。

縣府指出，為了兩岸便捷路運系統可行的研究，達到兩岸經濟、民生等互利互惠的雙贏局面，中國大陸召開通橋專題研討會並邀請縣府與會，但會中未涉及政策層面。

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