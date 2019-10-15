強過都審大巨蛋復工近？柯文哲：還要申請建照使照、議約

▲遠雄大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

遠雄大巨蛋14日第7度闖關都審會，最終防災避難電腦模擬在主席、都發局長黃景茂裁示「無異議通過」後闖關成功，引來外界質疑。對此，台北市長柯文哲15日受訪表示，專業問題還是專業回答，但空間多一點、人少一點總是比較安全；柯也說，之後還有環差、建照以即使照的申請，且在使照前還有容留人數要討論，議約還要重訂，「所以還有很多要討論，（復工）沒那麼容易」。

對於大巨蛋的防災避難模擬通過，柯文哲15日受訪時未多談審議結論，僅表示「專業問題專業回答」，該軟體也不是台灣發明的，應該是交由專業人士回答程式設定到底合不合理。

至於外界質疑強渡關山、前都發局長林洲民嗆「狗吠火車紀念日」？柯文哲說，「若要強渡關山的話不會審7次」，林洲民自己也當過局長，他也沒辦法解決，「他當年有解決掉，也不用拖到這麼久，上任還多花一年時間去處理」。

至於14日的都審會上，遠雄願遵循都發局建議將影城、商場改為半戶外，是否要是為了盡快通過？柯文哲說，大巨蛋案真正問題是人多，人跟空間是2個因素，所以容留人數不要設什麼14萬，一開始人數不要多，「空間、商場面積不要太佔太多，特別是低樓層，空間多一點、人少一點，這樣會比較安全」。

▲柯文哲接受媒體時事聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

「先上線跑一陣子，大家熟悉有把握再來處理」，柯文哲說，何必一開始就想50年後的事？開幕第一年的運作OK了，以後的事以後再處理。至於開放空間後，還不確認是否有助安全便通過，柯文哲說，細節他不知道，如果大家辯論就用專業來辯論，不是在那大聲，這沒意義。

「我又沒有要選舉有什麼好考量的」，柯文哲說，從來不會去設定復工時間，大巨蛋要復工還要通過環境差異影響評估、建照要來申請，再來還有使照；且在過使照前還有容留人數要討論，議約還要重訂，「所以還有很多要討論，沒那麼容易」。柯說，遠雄要來認真考試，不能說不認真又不來考試，然後問考試什麼時候會過，沒有那回事。

至於14日現場有議員、委員持反對意見，但最終仍通過？柯文哲說，如果有1、2個人反對什麼事都不能做，「那我跟你講，台北市沒有一個都更可以做的，都不要做」。