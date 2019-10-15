恐怖男持槍一路狂殺5人　闖鄰居家「4人正在吃飯」慘死飯桌旁

▲兇嫌身負5條人命，被起訴一級謀殺罪。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國芝加哥市一名男子日前突然闖進鄰居家，當時4名鄰居正在家中吃飯，不幸慘遭射殺，他後來又在走廊上向另外一名鄰居開槍，一共奪走5條人命，14日被控5項一級謀殺罪，由於罪行重大目前已被當局下令不得保釋。

居住在西歐文公園(West Irving Park)6700街區一棟公寓大廈的66歲男子馬雷克(Krysztof Marek)，是一名退休的卡車司機，12日下午5時30分被捕，被控謀殺一名61歲男子、一名65歲男子、一名53歲女子，一名年約30至35歲的女子，以及一名40至45歲男子。

調查報告指出，在該公寓已居住15年以上的馬雷克，突然闖進鄰居家殺死了正在吃飯的4人，4人的屍體都是倒在飯桌附近，且桌上的食物尚未被碰觸過，後來逃到3樓時為了殺死目擊證人，又向一名女鄰居開槍，對方中彈後被緊急送至醫院急救，最後仍因傷重不治。

驗屍報告指出，5名死者中，其中2人為43歲的科斯塔迪諾娃(Tsvetanka Kostadinova)，以及53歲的托波爾斯卡(Jolanta Topolska)，科斯塔迪諾娃和另外2名受害人一樣，死因為胸部中槍，一名受害人死於腹部中彈，1人則因為身中多槍身亡，暫時未對外公布其他3名死者的名字。

警方調查發現，獨居的馬雷克，事發前曾與鄰居發生多次衝突，經濟上也面臨破產問題，鄰居則透露，他們與馬雷克的關係十分緊張，但沒想到竟然會引發殺人事件。警方目前已找到兇槍，正在調查事件為何會發生的原因。

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