旗下砂石車違規A到警車　前警友站副站長竟對警飆國罵吐痰！

記者唐詠絮／台中報導

台中向上路與精科路口14日上午發生砂石車擦撞自小客車，員警欲前往盤查時，此時左轉向上路的砂石車竟強行通過，對撞警用機車，員警還被拉扯擦傷，2輛違規砂石車公司的老闆趕到，對警飆國罵、吐痰，其中1名老闆還是前警友站副站長，訊後依妨害公務罪嫌送辦。

▲台中市向上路口發生砂石車撞警用機車。（圖／民眾提供）

▲台中市向上路口發生砂石車撞警用機車。（圖／民眾提供）

台中市警局第六分局工業區派出所員警14日上午擔服巡邏勤務，返所途中遇砂石車疑似超載情形，員警於是將警用摩托車停於快慢車道分隔島，欲上前稽查，另1輛砂石車剛好經過，欲通過該處時擦撞警用機車，所幸警用摩托車僅輕微損傷，驚險瞬間讓人捏了一把冷汗。

▲台中市向上路口發生砂石車撞警用機車。（圖／台中市警局提供）

中市警六分局工業區派出所指出，巡佐程大坤及警員林瑞祥7時30分許執行巡邏勤務，行經工業區18路，因該路段為雙黃線無法迴轉，員警至向上路與精科路口待轉，始能返回轄區，此時員警見對向精科路上有1部疑似超載砂石車，即鳴笛示意攔查，對方車輛吳姓駕駛見警急忙右轉向上路慢車道，與右轉自小客車發生擦撞，員警將車輛停放於向上路中央分隔島欲處理該事故，突然另1輛砂石車吳姓駕駛左轉向上路，不顧警方已立於路口，欲強行通過慢車道，與警用機車擦撞，所幸警用摩托車受輕微損傷，該交通事故由第四分局交通分隊依規定處理。

▲台中市向上路口警方下車盤查。（圖／台中市警局提供）

警方表示，對於員警將警用摩托車置放於快慢車道分隔島致影響其他車輛通行，將再加強指導、教育同仁執勤技巧及安全。警方呼籲，員警執行交通稽查勤務並無針對性，依據肉眼客觀可見情形合理懷疑有違反交通規則之虞者，始會發動攔檢，籲請民眾遇有警方攔檢時，應配合指揮，才不會發生危險。

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