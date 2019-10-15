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尊重消費者　九如鄉民鍾清樂栽種有機檸檬特別用心

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▲屏東縣九如鄉民鍾清樂和太太陳香如栽種有機檸檬 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣九如鄉民鍾清樂和太太陳香如栽種有機檸檬 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣九如鄉民鍾清樂為了食安問題，特別用心栽種有機檸檬，雖然果型不亮麗，但與生技公司合作，讓安全健康的檸檬，養生更升級。

63歲的鍾清樂目前還在台電公司上班，他說，長輩留下5分地的農田，最初種檳榔，6年前砍除改種檸檬；由於平常要上班，只能利用假日帶著太太陳香如到田裏工作，標準的假日農夫。

因此選擇門檻較低的檸檬，剛開始和平常人一樣慣型方式，但常噴農藥對身體不好，和太太商量後改成有機方適栽種。

鍾清樂表示，3年前申請有機轉型期，以草生栽培方式管理，而除草是栽種有機最重要的事，平常白天上班只能利用假日或下班後，所以經常利用晚間帶頭燈，背除草機一行一行來回穿梭除草，草坪整理得像公園平坦，光看一片綠油油就讓人覺得很舒服。

他表示，最近盛果期剛結果，有機檸檬價格相對穩定，以銷售有機通路及供應生技公司為主，果園也開放遊客參觀，最近也種了一批的百香果，遊客在瓜藤下休憩及喝茶，還可DIY檸檬汁，享受悠閒生活。

農糧署南區分署長姚志旺表示，有機農業是政府推動的重點，而檸檬又是屏東重要產業，鍾清樂工作之餘，以有機方式種植符合食安標準，不僅對環境友善，更是對消費者的尊重。

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