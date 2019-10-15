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《施政報告》重點是「土地房屋」！林鄭月娥：新增附編補充政策

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▲▼林鄭月娥15日出席行政會議前見記者。（圖／翻攝自香港電台）

▲林鄭月娥15日出席行政會議前見記者。（圖／翻攝自香港電台）

記者鄭思楠／綜合報導

香港立法會大會明日（16日）復會，特首林鄭月娥將會宣讀任內第三份《施政報告》，她今日（15日）出席行政會議前見記者，談及《施政報告》時表示，報告集中土地房屋，新增附編補充政策，「我有決心、盡最大努力進入去，完成我任內第三份《施政報告》的」。

她又指出，這份施政報告是在非常困難的環境下編制，仍然選用天藍色，「希望香港能夠很快雨過天青，能夠重新出發。」

林鄭月娥表示，今年的《施政報告》採取了一個新的做法，除了《施政報告》之外，也有一個叫附篇的新文件，來回顧她自2017年上任後的工作進度、香港現時面對的挑戰。

她還表示，過去週末，蒙面「暴徒」繼續破壞商店、縱火、襲擊市民，更在運作中的港鐵站內投擲汽油彈，行為是極之危險，目標針對警務人員的暴力程度也升級，導致超過十名警員受傷；「暴徒」更以利器割傷警員的頸部，又再警車附近遙距引爆土製炸彈、圍毆警務人員及嘗試奪取警員的長槍，甚至在短時間內在香港旺角警署投擲多枚汽油彈，「上述這些都是足以致命的襲擊，警方會盡力全力去追究，務求將犯人繩之於法。」

她強調，一個地方的治安是有賴人民去守法的，「我們同時要對執法的機關予以支持，請大家支持警隊嚴正執法，否則將會令『暴徒』有持無恐、變本加厲。」

另外，林鄭月娥表示，除了針對警察之外，蒙面「暴徒」也都到議員處事破壞或商店內縱火，破壞程度令人慘不忍睹，他們明顯的目標包括屬於建制派的議員辦事處及服務點，「據我所知，就民建聯及工聯會這兩個政黨已有150個辦事處受到破壞，另外經民聯、新民黨，甚至鄉議局及個別建制派議員辦事處差不多也無一倖免；這些破壞嚴重影響了議員的工作以及為地區居民的服務，也為即將進行的區議會選舉蒙上陰影。」

林鄭月娥指出，這些針對政治立場議員的襲擊，「恐怕並不是隨機發洩或報復，因為選舉在即，可能是有政治目的。」但她說，留意到有人士揣測11月的區議會選舉能否順利舉行，政府會盡最大努力舉行有關選舉。

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