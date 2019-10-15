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13歲少年狂刺熟睡母28刀致死！　以成人身分受審被判入獄23年

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13歲少年狂刺熟睡母親28刀致死！　以成人身分受審被判入獄23年。（圖／翻攝自Facebook）

▲少年突然持刀刺死了自己的母親。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國南卡羅萊納州一名少年在家中活活刺死自己生母，對方身中28刀不幸身亡，而他當時年僅13歲而已。本案近來開庭，被告如今已成為17歲少年，有精神疾病的他雖然當庭認罪並表示懺悔，仍被檢察官要求以成人身分受審，因為罪大惡極獲判入獄23年。

被告卡諾(Miguel Cano)2015年8月31日晚間，持刀闖入44歲母親祖魯加(Isabel Cristina Zuluaga)房中，在臥床上狂刺對方28刀，導致對方頭部、胸部和頸部滿是刀傷而身亡，他先是回到房間繼續睡覺，直到隔天早上約好來家中修理房屋的承包商到場時，意外發現躲在地板下的他。

承包商表示，他和卡諾交談了幾句後，要求對方離開現場，後來才在臥房內看到祖魯加的遺體，便立即報案，幾小時後警方順利在街上捕獲卡諾。本案上週開庭時，如今17歲的卡諾坦承，他當初是預謀要殺害母親，並當庭宣讀懺悔書，「我犯下的罪行對很多人造成了不好的影響，我感到很抱歉，傷害了你們我也很不開心，有些人失去了好友，有些人則是失去了家庭成員，我為此感到羞恥。」

檢察官認為卡諾應該要以成年人身分接受謀殺罪審判，最高可判處30年有期徒刑，辯護律師則指出他患有自閉症，試圖以他因為特殊精神狀況而無法控制自己為由，希望能夠開罪，不過最後仍被法官判處23年刑期。

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