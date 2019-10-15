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陌生男突捧兒骨灰回家　母看生前照驚見「子孫袋比籃球大」挖出變態主僕契約！

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▲傑克與男友狄倫交往後，將陰囊注射有機矽，脹大如籃球。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲傑克與男友狄倫交往後，將陰囊注射有機矽，脹大如籃球。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲一名28歲的男子傑克（Jack Chapman）認識男友狄倫（Dylan Hafertepen）後，不僅和家人斷了聯繫，甚至從澳洲移民到美國，直到狄倫拿著傑克的骨灰到傑克家中，傑克母親才知道自己的寶貝兒子已經過世，而看到他生前的照片，「陰囊」腫大到跟籃球一樣大時，更是崩潰誓言要替兒子查清楚，如今在美國華盛頓一舉起訴傑克生前的5個男友。

根據《每日郵報》報導，傑克當時認識狄倫後，兩人快速的陷入熱戀，更因此將自己名字改為「坦克」（Tank Hafertepen）稱自己就是狄倫的寵物。傑克與狄倫相當活躍於社群網站，兩人精壯的身材、恩愛的生活，在同志圈中受到許多粉絲喜愛。其中最令大家關注的，莫過於傑克靠著注射「有機矽」後，膨脹到如籃球大小的陰囊。

據悉，傑克自2014年起，聲稱受到主人狄倫的命令，所以不斷的精進自己的身材、挑戰體力的極限，在陰囊中注射有機矽使其脹大如坦克般雄偉，「但這一切都是我自願的，因為只要可以滿足主人狄倫，我都願意去做。」傑克曾在貼文中提到。

▲傑克與男友狄倫交往後，將陰囊注射有機矽，脹大如籃球。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲傑克相當愛狄倫，社群網站上各種示愛。

曾有一名粉絲問過傑克，「你要讓自己的陰囊變多大才夠？」他當時回：「主人滿意才可以啊！」直到2018年，狄倫突然帶著傑克的骨灰回到傑克家，見到了他的母親琳達（Linda Chapman）並告知她，傑克已經過世了，死因是肺栓塞。琳達事後看到傑克在社群網站上，已經漲大的陰囊讓她相當震驚，質問狄倫「到底是什麼樣的人會做出這樣的事？」而狄倫卻表示，這一切都是傑克自願的，甚至我還幫他清掉一些過。

琳達追溯兒子過去除了與狄倫外，還有其他4名男子，也都跟他們有牽連，並決定全部提告。琳達找到了傑克2012年在社群網站中，曾提到「雙方同意狄倫擁有傑克的身體控制權，可以下令改變紋身、陰囊大小、使用類固醇、控制體重、肌肉量，主人的寵物也會努力實現主人的目標」。

狄倫接受訪問時提到，這些文字確實存在，但只是過去他跟傑克所幻想出來的小說情節，並非真的有這樣的條約。直到2017年，也開始有網友擔心狄倫與傑克的關係，但傑克卻不以為然。最後琳達發現，傑克將父親的20萬美金遺產（約600萬台幣）留給狄倫，更加確定將提告爭取。

▲傑克與男友狄倫交往後，將陰囊注射有機矽，脹大如籃球。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲當琳達看到兒子的陰囊不正常腫大，相當崩潰。

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