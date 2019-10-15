操場緊鄰70米深谷…斥資4千萬做防護！「崩崖上的小學」2年後樣貌曝

▲高雄桃源區興中國小竟緊鄰崩崖，看起來怵目驚心！（圖／翻攝自陳惠武臉書）

記者孫于珊／高雄報導

高雄市桃源區興中國小被外界稱為「崩崖上的小學」！由於2017年10月29日導演陳惠武到當地空拍，意外發現該校緊貼坍塌的河床地，操場更緊鄰20層樓高的崩崖，畫面相當驚悚！這些空拍照也因此引發關注。如今，水土保持局與各單位合作，並進行兩階段修復工程，運用創新工法改善坡面及擋土牆等，讓山區學童有更安全的就學環境。

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▲興中國小地理條件不佳，颱風掃過致操場緊貼深山谷。（圖／翻攝自陳惠武臉書）

興中國小校長郭基鼎曾表示，該校地理條件不佳，一旁緊鄰荖濃溪，2016年莫蘭蒂、梅姬兩個颱風造成荖濃溪水暴漲，使大面積土壤崩塌陷落，也導致操場緊貼6、70公尺深山谷。因此災情過後，有通報教育局與水土保持局會勘，市府也有編列預算進行坡上工程。

▲運用無框架、掛網噴漿及掛網噴植等創新工法進行坡面保護。（圖／農委會水土保持局台南分局提供）

如今兩年過去了，工程工項已於9月24日全部完工！行政院農委會水土保持局台南分局指出，災害發生後，多次開會勘查並主動協調各機關、地方、校方及部落居民，攜手辦理後續復建工作；優先由高雄市政府教育局在操場周邊進行第一期擋土牆緊急防護工程及後續監測。

▼完成坡腳護岸與擋土牆等防護工程。（圖／農委會水土保持局台南分局提供）







水保局2018年也發包工程，完成埔頭溪崩塌區位護岸及基腳保護，並委由桃源區公所進行河道清疏工程，同時辦理水文水理調查分析、地質鑽探調查，2019年再發包施工第二期工程。

該工程設計階段先進行危險評估，融入實境模擬，並首次運用建築大樓使用的「塔吊技術」縮小作業面，避免開挖便道造成二次災害發生，也利用崩積土石方篩選土方作為加勁擋土牆的回填材，施作無框架掛網工法、掛網噴漿、掛網噴植等，也採用自鑽式岩栓固定等創新工法進行坡面保護和縱橫向排水溝。

水保局部分共進行兩期工程，第一期斥資約400萬，第二期約3600萬，在積極修復後，已讓這間山上學校更安全，師生上課有更美好的學習環境。

▼興中國小防災工程完成後，山區學童有更安全的就學環境。（圖／農委會水土保持局台南分局提供）

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