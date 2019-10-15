陳瓊華幫韓國瑜寫Part-Time市長告別信　酸一簾幽夢是總統夢

▲高雄市長韓國瑜出席市政會議。（圖／記者賴君欣攝）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市長韓國瑜15日上午主持市政會議後，是否開始請假投入總統選舉，備受關注。前高雄市行政暨國際處長陳瓊華14日深夜，在臉書幫韓國瑜擬好「高雄市Part-Time市長告別市府同仁信」，並狠酸一簾幽夢就是總統夢。

陳瓊華表示，全世界都在追高雄兼職市長什麼時候請假選總統，但韓國瑜千閃萬閃，發言人個個面面相覷，就是個請假日期，有這麼難？到底在苦惱什麼？

陳瓊華狠酸，韓國瑜可能跟市府2萬多位公務員道別信還沒寫好，她擬好高雄市Part-Time市長告別市府同仁信，「明早市政會議拿去用、照稿唸，『照稿唸』，總是兼職市長的強項了吧！」

以下為陳瓊華草擬的高雄市Part-Time市長告別市府同仁信：

各位親愛的市府同仁，「我有一簾幽夢，不知與誰能共，多少秘密在其中，欲訴無人能懂。」雖然我早就是part-time在做市長了，但真到要道別的時候，還是心情複雜，尤其一直找不到神不知鬼不覺的請假時機更是煩心，所以引用我最喜愛的瓊瑤大師名句跟各位告別，很貼切我的心情，我有夢、有更多無法跟人說的秘密。

全世界都知道我的一簾幽夢就是總統夢，甚麼時候開始做總統夢的呢？從剛上任市長，各位來跟我報告局處業務，雖然只給你們報告幾分鐘，但我真的覺得好難懂，以前我的工作就是晚上喝白天睡覺，然後晚上再喝白天再睡覺，最多北農的時候還要到市議會跟民進黨議員大戰。

去年來高雄選市長要上台喊喊口號、罵罵你們前市長就好了，這些都沒有你們寫的公文、報告難懂，到了高雄市議會，那些翻白眼的小牙籤議員，讓我更確定他們還要做3年多議員，那我先走好了，一定要去選總統。

我也真的很拚，閃開你們的前縣長、撂倒把要投資高雄當口號的郭董，不過你們也不要擔心真會影響高雄，一個是把政治當背骨遊戲的下場球員、一位是說要投資高雄永遠比真的投資高雄差幾千倍的首富，都不會有影響的。

我去選總統了，相信各位都會堅守好自己的崗位，畢竟人事大風吹都已經進行這麼多回了，方向不對的人都下崗了，連科室主管都願意站出來開記者會導正前朝官員，我對各位絕對充滿信心。

道別，就是要講歸期，說真的，我沒有想要回來，一簾幽夢一定會實現，我在高雄也是來去一場夢。「選舉最大秘密，就是票多的贏、票少的輸」，祝福我北漂成功，我們不要再相見。

高雄市政府兼職市長

韓 國 瑜

中華民國108年10月15日

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