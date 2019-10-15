陳建仁「聖德專案」返台　代表蔡英文邀請教宗訪台展「牧靈之旅」

▲副總統陳建仁返抵國門。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

副總統陳建仁15日清晨結束「聖德專案」返台，在機場發表談話時指出，此行特別代表總統蔡英文邀請教宗來台展開「牧靈之旅」，同時也祈禱兩岸走向和平對話的道路，全世界享有宗教自由、民主法治、人權尊嚴。

陳建仁表示，此行訪問團此行參加英國紐曼（John Henry Newman）樞機主教等5位天主教先人封聖典禮，也覲見教宗方濟各，視察駐教廷大使館。

陳建仁指出，本次封聖大典期間與教廷多位高階神職人員，針對台梵兩國關係共同推動人道救援、防制人口販賣、文化交流、宗教對話以及促進環境永續的合作交換意見，他們都非常肯定台灣在各方面的貢獻努力，讚譽台灣民主法治、宗教自由、保障人權。

陳建仁說，他特別向教宗表達總統蔡英文邀請來台牧靈之旅的請求；另外，此行同時參加為全球環境保護、人類永續發展祈禱的彌撒，也衷心祈求天主保佑全球環境永續以及人類的永續發展，同時降福兩岸人民，能夠和平發展，引導華人世界的教友享有完全自由信仰的生活。

陳建仁表示，他也祈求將智慧和慈悲在台灣人人民的心中，為台灣帶來更好的未來與繁榮昌盛；中華民國台灣也將持續與教廷、世界各國合作，維護人類的自由民主、法治人權與和平。

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