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騎到一半哀鳳噴出！失主狂奔尋物　見「熊貓犧牲」感動翻...鞠躬道謝

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▲▼ 男子騎車掉手機 。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲男子騎車掉手機，雖然不是最新款的，但若遺失資料也是一件麻煩事 。（圖／翻攝自爆料公社二社）

記者張嘉晏／綜合報導

近日幾起和外送員相關的車禍案件，讓各界重新檢視、重視外送行業的交通安全和僱傭關係。一名男子也藉此分享他受到好心外送員幫助的經歷，感謝對方在分秒必爭的送餐壓力下，還為了陌生人的遺失物犧牲寶貴時間，「真的萬分感謝！」

一名女網友15日在臉書「爆怨公社」中代先生發文，原來先生因為近日幾起外送員的車禍事件有感而發，想感謝6日幫了他一個大忙的外送員。

請繼續往下閱讀...

先生提到，6日時他在台北市忠孝東路上騎著車，手機就順手放在前方的手套箱內，在忠孝敦化站時還有看到，不料到了SOGO百貨後就發現手機不見了。他表示雖然只是一支用了很久的iPhone 6s，但若真的遺失還是很麻煩，心一急就請SOGO警衛通融一下，讓他把車停在廣場，不假思索地就沿路狂奔開始找。

當事人表示，正當他跑得滿頭大汗快要喘不過氣、一邊又祈禱手機不要被車子輾過時，一名年輕人突然出聲問他「先生，你是不是掉了什麼東西？」原來這名年輕人看他低頭尋物，就趕緊跑來通知他「前面麥當勞好像有人撿到東西在那裡等」，讓原PO心中燃起一絲希望。

失主道謝離開後，連忙用百米衝刺的速度跑到麥當勞，眼前果然有一名婦人正拿著他的手機張望，一旁還有一名foodpanda的外送員。他表示，原來是這名外送員在車道上撿到他的手機，無奈有送餐時間壓力，正在和婦人協調能不能留下來在原地等，「我當下鞠躬道謝，想到外送員送餐分秒必爭，卻願意為了一個陌生人的遺失物耽擱，真的萬分感謝！」

▲▼外送，熊貓，foodpanda（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO幸運遇上好心的外送員。（示意圖／記者劉維榛攝）

手機失而復得的原PO最後還強調，這絕對不是廣告文，「謝謝這三位好心人，抱歉沒能知道您們的姓名，在此致上最大的敬意！祝您們好人一生平安！」

暖心故事一出，眾人紛紛大讚「莫忘世上好人多」、「人情味也是台灣最美麗的風景之一，只是外送員送餐還是要優先注意安全」、「不管我叫的外送有多久才會送到，我希望你們平安」、「i6s真的耐摔」、「外送員辛苦了」、「世上還是有很多好人，暖暖的」。

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