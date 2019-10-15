　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2殉職勇消告別式　消防旗、國旗覆棺！台中各分隊「鳴笛10秒」敬悼　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台中2勇消公祭告別式。（圖／記者白珈陽攝）

▲內政部長徐國勇今出席2勇消告別式。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市大雅區3日凌晨發生鐵皮工廠大火，消防局特搜大隊西屯分隊隊員謝志雄（33歲）、張哲嘉（32歲）在救災時不幸於火場中殉職，今（15日）2勇消的告別式在台中生命禮儀館舉行，現場頒發楷模獎章、晉升令，並覆蓋消防旗、國旗。內政部長徐國勇稍早到場時也表示，目前《消防法》資訊權、調查權、退避權正在修法、協商中，「大家以沉痛的心情，祝福兩位弟兄，一路好走！」

勇消謝志雄、張哲嘉的告別式於今天舉行，上午8時許來自全台各地的警義消陸續抵達現場，在公祭開始後，由司儀宣讀褒揚令、頒發消防楷模獎章、消防專業獎章、晉升令等，並為2明勇消覆上消防旗、國旗，場面相當莊嚴隆重，預計2勇消靈柩將於11時35分上車，屆時台中市消防局也將統一各分隊鳴笛10秒敬悼。

▲▼台中2勇消公祭告別式。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中2勇消公祭告別式。（圖／記者白珈陽攝）

▲上午8時許，全台各地的警義消陸續抵達生命館致悼。（圖／記者白珈陽攝）

徐國勇稍早抵達現場致意，在接受媒體聯訪時表示，今立法院長蘇嘉全代表立法院、行政院、及總統蔡英文參加公祭，祝福2為勇消一路好走，「該有的撫卹、晉升，今天也會在儀式上舉行，撫卹從最優處理。昨天《消防法》協商，針對資訊權、調查權、退避權正在修法，在衡量搶救目的、災害風險之下，不進去（火場）可能是最好的，相關細則、協商結果，再由消防署做相關辦法的檢定。今天大家以沉痛的心情，祝福兩位弟兄一路好走，感謝他們對國家的奉獻，對家屬致上最深的哀悼！」

「時間對我們來說完全沒用！」

▲▼台中2勇消公祭告別式。（圖／記者白珈陽攝）

▲立法院長蘇嘉全到場致意。（圖／記者白珈陽攝）

ET快訊
男大生送不起「iPhone 11」女友分手了　她姐妺嗆：生日
雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！輕生後「閨蜜動向曝光了」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「若我先離開，請保佑我的家人」2勇消追思片露英勇身影　親友一見顫抖痛哭

女友借50萬助男友出國讀書　甜拍裸照「安慰」慘變分手威脅

2殉職勇消告別式　消防旗、國旗覆棺！台中各分隊「鳴笛10秒」敬悼　

快訊／新北八里3人划船遭大浪吞噬！女子溺斃漂了一公里被發現

快訊／凌晨八里南灣頭划波特船！狂浪拍翻　2女落海1死1命危

弟弟就在旁邊鬼父仍逼口交　國中少女靠檢驗「胯下黑痣」逆轉

快訊／霧峰連棟鐵皮屋凌晨大火！2F女逃生往下跳　尾椎疼痛送醫

月租1000元幫看房…新竹女火災躲2樓廁所亡　住戶嚇逃「會爆炸」

龍應台弟捲「詐保疑雲」！職業病人揭「住院密語」　逃跑還被嗆斷手腳

外送事故5天3死！Lalamove外送員撞死違規穿越路口行人　地留一灘血

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

新竹東門市場3F隱藏版貓中途　20多隻超萌主子等待愛牠的家

降臨賜福！白沙屯媽祖突襲醫院 院長大廳跪拜...民眾感動求平安

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

下辯論戰帖！蔡打槍「急什麼」韓競辦：不知道總統在躲什麼？

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

「若我先離開，請保佑我的家人」2勇消追思片露英勇身影　親友一見顫抖痛哭

女友借50萬助男友出國讀書　甜拍裸照「安慰」慘變分手威脅

2殉職勇消告別式　消防旗、國旗覆棺！台中各分隊「鳴笛10秒」敬悼　

快訊／新北八里3人划船遭大浪吞噬！女子溺斃漂了一公里被發現

快訊／凌晨八里南灣頭划波特船！狂浪拍翻　2女落海1死1命危

弟弟就在旁邊鬼父仍逼口交　國中少女靠檢驗「胯下黑痣」逆轉

快訊／霧峰連棟鐵皮屋凌晨大火！2F女逃生往下跳　尾椎疼痛送醫

月租1000元幫看房…新竹女火災躲2樓廁所亡　住戶嚇逃「會爆炸」

龍應台弟捲「詐保疑雲」！職業病人揭「住院密語」　逃跑還被嗆斷手腳

外送事故5天3死！Lalamove外送員撞死違規穿越路口行人　地留一灘血

外資押寶！台積電步步高　股價295元再寫新猷

10月大男嬰工廠到處爬…誤咬電線觸電亡　母自責抱屍痛哭

陳建仁「聖德專案」返台　代表蔡英文邀請教宗訪台展「牧靈之旅」

尊重消費者　九如鄉民鍾清樂栽種有機檸檬特別用心

強過都審大巨蛋復工近？柯文哲：還要申請建照使照、議約

「若我先離開，請保佑我的家人」2勇消追思片露英勇身影　親友一見顫抖痛哭

女友借50萬助男友出國讀書　甜拍裸照「安慰」慘變分手威脅

別讓新興菸品煙霧當“小三”　環境吸收就是三手菸

NIKE馬甲見過嗎？美設計師解構舊物改造出「球鞋馬甲」　每件獨一無二買得到

2殉職勇消告別式　消防旗、國旗覆棺！台中各分隊「鳴笛10秒」敬悼　

社會熱門新聞

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

懷疑丈夫嫖妓　人妻檢查內褲慘輸

即／新竹深夜大火！女租客躲廁所慘死

劈腿男1句「一起死」單親媽跳樓亡

自豪讓人妻叫不停「1晚給潮9次」…小王爽完下場慘

外送事故5天3死！外送員撞死違規行人

車滑動「他跳上車」仍煞不住

熊貓外送員又傳撞車　液體流滿地

白天學水電！夜校生打工外送遭2車夾死

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

高雄澄清路燒烤店火燒

領隊率隊爬玉山　剛爬就昏倒猝死

台中女鬼自救擒凶！全裸哭「我好冷」到陽間助警復仇

轎車猛撞商旅　他嚇：我們差一點

更多熱門

相關新聞

汐止勇警女友出貼圖　其中2張惹網鼻酸

汐止勇警薛定岳8月28日殉職至今已1個多月，他論及婚嫁的侯姓女友到現在仍非常想念他，特地把愛人一張張照片做成LINE貼圖，藉此永遠紀念他，其中還有2張貼圖寫著「嫁給我吧」、「我願意」，令網友看了都相當不捨。

快訊／霧峰鐵皮屋凌晨大火！1女送醫

深夜載高冷正妹進山中！運將手抖接錢：不對勁

國產署再釋國有地　設太陽能光電

懷疑老公偷吃離家！兒秒告密：爸爸帶我去阿姨家住

關鍵字：

台中勇消殉職告別式

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

雪莉遺體被運出！生前手寫信曝光

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

雪莉輕生前一天最後身影曝光！

20歲逆子砍死母…媽媽剛煎荷包蛋給他吃

深夜載高冷正妹進山中！運將手抖接錢：不對勁

哈吉貝強襲　日地下神殿全面啟動

IU 7年前為雪莉寫歌！噩耗後衝上音源榜…藝人集體哀悼

懷疑丈夫嫖妓　人妻檢查內褲慘輸

鯊魚尾隨「遼寧艦」！專家揭背後殘忍原因

更多

最夯影音

更多
雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！
台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面