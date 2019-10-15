2殉職勇消告別式　消防旗、國旗覆棺！台中各分隊「鳴笛10秒」敬悼　

▲內政部長徐國勇今出席2勇消告別式。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市大雅區3日凌晨發生鐵皮工廠大火，消防局特搜大隊西屯分隊隊員謝志雄（33歲）、張哲嘉（32歲）在救災時不幸於火場中殉職，今（15日）2勇消的告別式在台中生命禮儀館舉行，現場頒發楷模獎章、晉升令，並覆蓋消防旗、國旗。內政部長徐國勇稍早到場時也表示，目前《消防法》資訊權、調查權、退避權正在修法、協商中，「大家以沉痛的心情，祝福兩位弟兄，一路好走！」

勇消謝志雄、張哲嘉的告別式於今天舉行，上午8時許來自全台各地的警義消陸續抵達現場，在公祭開始後，由司儀宣讀褒揚令、頒發消防楷模獎章、消防專業獎章、晉升令等，並為2明勇消覆上消防旗、國旗，場面相當莊嚴隆重，預計2勇消靈柩將於11時35分上車，屆時台中市消防局也將統一各分隊鳴笛10秒敬悼。

▲上午8時許，全台各地的警義消陸續抵達生命館致悼。（圖／記者白珈陽攝）

徐國勇稍早抵達現場致意，在接受媒體聯訪時表示，今立法院長蘇嘉全代表立法院、行政院、及總統蔡英文參加公祭，祝福2為勇消一路好走，「該有的撫卹、晉升，今天也會在儀式上舉行，撫卹從最優處理。昨天《消防法》協商，針對資訊權、調查權、退避權正在修法，在衡量搶救目的、災害風險之下，不進去（火場）可能是最好的，相關細則、協商結果，再由消防署做相關辦法的檢定。今天大家以沉痛的心情，祝福兩位弟兄一路好走，感謝他們對國家的奉獻，對家屬致上最深的哀悼！」

「時間對我們來說完全沒用！」

▲立法院長蘇嘉全到場致意。（圖／記者白珈陽攝）