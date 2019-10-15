金髮晨跑妹蹲2車中間「脫褲解放」！　名媛狂清「神秘便便」氣壞

▲澳洲一名金髮女孩晨跑時蹲在路邊上廁所。（圖／翻攝Twitter@NotOffended73）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲名媛潔森高（Roxy Jacenko）在網路上貼出一連串影片，一名金髮女孩晨跑經過她的辦公室，竟數度蹲在2輛汽車中間，脫下褲子「上廁所」，留下一坨糞便。她表示，過去3周內已發現謎樣排泄物高達5次，鄰居們都非常困擾，調閱監視器才知道竟是一名年輕女孩所為，「你可以想像我們有多麼恐懼！」

影片中，一名身穿粉紅上衣、黑色緊身褲的金髮女孩10日早上6時30分晨跑經過，突然停下腳步，蹲在路旁兩輛車子之間，一邊用牙齒咬住手機，一邊脫下褲子「解放」，昨（14日）早上6時左右又被拍到停在這裡上廁所。《紐西蘭先驅報》指出，她數次被拍到晨跑經過此處，但是應該不是針對名媛刻意攻擊，而是隨機的個人行為。

傑森高是知名公關公司「甜心貝蒂」（PR agency Sweaty Betty）創辦人，她向《澳洲新聞》表示，過去3周內已經發生5次「便便事件」，14日終於忍無可忍，調閱監視器，「我們以為那一定是街友，他們別無選擇，沒想到卻是一名身手矯捷的年輕金髮女孩，正在日常晨跑的途中。你可以想像我們有多麼恐懼。」

▲澳洲名媛傑森高表示，這一條街道鄰近學校，住戶因神秘便便困擾。（圖／翻攝Google Map）

傑森高提到，這一條街道鄰近帕丁頓公立學校（Paddington Public School），孩子們都在街上騎腳踏車玩耍，「身為飼主必須撿起狗狗的大便，但是當我們必須拿水管沖掉人類的排泄物，才能進入我們的房子，那是什麼樣的世界？」

Metro報導，一名匿名鄰居表示，「如果妳真的太急，大便一次已經足夠了吧！」但是他也強調，金髮女孩不該為自己的行為感到羞恥，「因為她可能有健康問題。」

傑森高表示，整條街道的住戶都為神秘便便困擾已久，如今真相大白，願意提供監視器畫面，鄰居已經報警。據了解，在新南威爾士州（NSW），在公共場所排泄，最高可被處3個月有期徒刑和600美元罰款（大約新台幣1.8萬元）。



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