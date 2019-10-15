他遭房東趕出門　「改開UBER想發大財」卻越開越窮…淪落街友寄居車上！

▲布蘭森以車為家，開UBER卻越開越窮。（圖／翻攝自sfchronicle下同）

記者陳亭伃／綜合報導

自從Uber興起後，不少人以兼職的方式賺外快，但隨著需求量大增，漸漸的貸款買車開Uber、或是辭去原本工作轉為全職Uber司機的人大有人在。加州一名48歲男子布蘭森（Gary Branson）生在舊金山房租高的驚人的時代，Uber可以說是拯救他現階段的生活，因為負擔不起房租的他，如今以車為家，只是汽修費用、競爭對手變多，讓他即便一周開車60小時，還是無法過上一般正常人的日子。

綜合外媒報導，頭髮理個精光，看起來相當嬉皮的布蘭森開著自己的愛車，奔馳在公路上，面對外媒記者的採訪，苦笑地說「歡迎來到我的家，它每小時將以80公里速度行駛」。

布蘭森過去做過許多工作，包括調酒師、服務生、按摩師，但這些幾乎沒有辦法讓他負擔起食衣住行的費用，直到Uber服務上線後，布蘭森發現開著車載客確實時間自由，收入也較高一些，於是決定轉為全職，但他卻沒想到載客量跟收入成正比，之後還是因為付不起房租，被房東驅逐。

▲彷彿現代「寄居蟹」，布蘭森只能以車為家。

無家可歸的布蘭森，最後用了一個紅色汽車吊床，就直接「以車為家」，一周平均開車60小時，希望可以累積一些存款。布蘭森表示「我的戶頭的錢不多，但我盡可能要維持有1000美金（約3萬台幣）因為這是Uber的賠償金，以防萬一。」此外，布蘭森的盥洗地點，也是一個月花幾百塊美金，到當地的健身房，加州大學法學教授杜柏（Veena Dubal）表示，過去曾和多名Uber司機聊過，光是舊金山就有10％的司機是過著這樣的生活，但雖然不需要負擔昂貴的房租或貸款，相對的也有許多意外的開支，如汽車修理費。

布蘭森表示，全職開Uber之後並非完全沒有賺到錢，但當時存款大約有6500元美金時（約台幣190000元）時，卻不幸遇到車禍，只得花掉一半的金額，如今的布蘭登無奈表示，「我只想待在這個小小的堡壘，因為當我離開我的車，就感到壓力很沉重。」

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