　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他遭房東趕出門　「改開UBER想發大財」卻越開越窮…淪落街友寄居車上！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲布蘭森以車為家，開UBER卻越開越窮。（圖／翻攝自sfchronicle）

▲布蘭森以車為家，開UBER卻越開越窮。（圖／翻攝自sfchronicle下同）

記者陳亭伃／綜合報導

自從Uber興起後，不少人以兼職的方式賺外快，但隨著需求量大增，漸漸的貸款買車開Uber、或是辭去原本工作轉為全職Uber司機的人大有人在。加州一名48歲男子布蘭森（Gary Branson）生在舊金山房租高的驚人的時代，Uber可以說是拯救他現階段的生活，因為負擔不起房租的他，如今以車為家，只是汽修費用、競爭對手變多，讓他即便一周開車60小時，還是無法過上一般正常人的日子。

綜合外媒報導，頭髮理個精光，看起來相當嬉皮的布蘭森開著自己的愛車，奔馳在公路上，面對外媒記者的採訪，苦笑地說「歡迎來到我的家，它每小時將以80公里速度行駛」。

布蘭森過去做過許多工作，包括調酒師、服務生、按摩師，但這些幾乎沒有辦法讓他負擔起食衣住行的費用，直到Uber服務上線後，布蘭森發現開著車載客確實時間自由，收入也較高一些，於是決定轉為全職，但他卻沒想到載客量跟收入成正比，之後還是因為付不起房租，被房東驅逐。

▲布蘭森以車為家，開UBER卻越開越窮。（圖／翻攝自sfchronicle）

▲彷彿現代「寄居蟹」，布蘭森只能以車為家。

無家可歸的布蘭森，最後用了一個紅色汽車吊床，就直接「以車為家」，一周平均開車60小時，希望可以累積一些存款。布蘭森表示「我的戶頭的錢不多，但我盡可能要維持有1000美金（約3萬台幣）因為這是Uber的賠償金，以防萬一。」此外，布蘭森的盥洗地點，也是一個月花幾百塊美金，到當地的健身房，加州大學法學教授杜柏（Veena Dubal）表示，過去曾和多名Uber司機聊過，光是舊金山就有10％的司機是過著這樣的生活，但雖然不需要負擔昂貴的房租或貸款，相對的也有許多意外的開支，如汽車修理費。

布蘭森表示，全職開Uber之後並非完全沒有賺到錢，但當時存款大約有6500元美金時（約台幣190000元）時，卻不幸遇到車禍，只得花掉一半的金額，如今的布蘭登無奈表示，「我只想待在這個小小的堡壘，因為當我離開我的車，就感到壓力很沉重。」

►►哭哭，把自己用的很漂亮一點都不難

ET快訊
台妹長灘島一條線「23年前早爆紅」　她破尺度一穿…名人淪陷了
foodpanda重申外送員「承攬非僱傭」：已給死亡撫卹金
高唱《我現在要出征》！韓國瑜宣布從南方出發　重建台灣光榮
快訊／確定放韓假了！高雄市長韓國瑜宣布請假3個月拚總統大選
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他發現啤酒消失　調監視器驚見「水電工勾金髮妹」進屋激戰…女主角太面熟！

父親眼目睹熟女從「4m高遊樂船噴射出」擊中兒　水泥地被血水覆蓋…遊客全傻！

人魔夫妻檔「肢解女生身體」堆滿嬰兒車　心臟餵狗當娛樂…遭判刑6世紀！

夜店哥嗨完搭UBER回家　15分鐘車程醒來「離家160km」收1.5萬車資帳單！

恐怖男持槍一路狂殺5人　闖鄰居家「4人正在吃飯」慘死飯桌旁

金髮晨跑妹蹲2車中間「脫褲解放」！　名媛狂清「神秘便便」氣壞

最重關13年！加泰隆尼亞9獨派領袖遭判刑　警毆示威者機場取消108航班

台灣極力防北韓WMD擴散　打擊洗錢國際組織：凍結或扣押資產達1.2億

打破22年世界紀錄！8歲男童靠一支魚竿釣起「314公斤怪獸級」虎鯊

庫德族女政客「衣衫凌亂」死礫石堆上　武裝男子圍繞…彈孔佈滿休旅車

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

新竹東門市場3F隱藏版貓中途　20多隻超萌主子等待愛牠的家

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

降臨賜福！白沙屯媽祖突襲醫院 院長大廳跪拜...民眾感動求平安

下辯論戰帖！蔡打槍「急什麼」韓競辦：不知道總統在躲什麼？

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

恐怖男持槍一路狂殺5人　闖鄰居家「4人正在吃飯」慘死飯桌旁

金髮晨跑妹蹲2車中間「脫褲解放」！　名媛狂清「神秘便便」氣壞

最重關13年！加泰隆尼亞9獨派領袖遭判刑　警毆示威者機場取消108航班

台灣極力防北韓WMD擴散　打擊洗錢國際組織：凍結或扣押資產達1.2億

打破22年世界紀錄！8歲男童靠一支魚竿釣起「314公斤怪獸級」虎鯊

庫德族女政客「衣衫凌亂」死礫石堆上　武裝男子圍繞…彈孔佈滿休旅車

他遭房東趕出門　「改開UBER想發大財」卻越開越窮…淪落街友寄居車上！

打敗草間彌生…奈良美智《背後藏刀》7億落槌　10年前酒吧「隨筆」值百萬

13歲少年狂刺熟睡母28刀致死！　以成人身分受審被判入獄23年

日美協定太吃虧！美軍5年惹2215件麻煩　日政府買單3.2億賠償金

iTunes移除現災情　蘋果呼籲DJ們暫別升級至macOS Catalina

NBA史上首位年薪「4000萬先生」　勇士咖哩再寫新紀錄

詹皇稱「因一條推特在中國度過艱難一周」　美媒轟他荒唐更看重錢

恐怖男持槍一路狂殺5人　闖鄰居家「4人正在吃飯」慘死飯桌旁

韓國瑜請假缺席總質詢！代理市長葉匡時接棒：會遵守市長對市民承諾

金髮晨跑妹蹲2車中間「脫褲解放」！　名媛狂清「神秘便便」氣壞

影／剪髮太醜被狂嫌　髮型師「抓狂飛踢」顧客：都剪掉了怎重來！

市府硬拋退縮方案解套大巨蛋　遠雄：對疏散時間不會有影響

最重關13年！加泰隆尼亞9獨派領袖遭判刑　警毆示威者機場取消108航班

熬夜失眠怎麼辦？李榮浩實測「自我欺騙法」　10分鐘就會有睡意

國際熱門新聞

哈吉貝強襲　日地下神殿全面啟動

他挖墳發現「活女嬰被塞陶罐裡」

性侵逾200童！戀童魔獄中被刀捅死

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

哈吉貝增至58死　日本21河川決堤

曝光「一條線」台女　菲警爽：我在台灣紅了

庫德族宣布　與敘利亞政府軍結盟

WTO正式授權美國對歐徵報復性關稅

酒醉情侶進電梯「按整排按鈕」！

敘利亞政府軍聯手庫德族　協防曼比季

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

日婦墜40公尺高空亡　影片曝光！

老兵棺木突傳叫聲　親友一聽微笑

第一階段若未定案！美財長：12月對中再徵關稅

更多熱門

相關新聞

Uber第三度裁員！Uber Eats也遭波及

全球知名叫車服務公司Uber周一（14日）證實，已裁撤包括Uber Eats在內的旗下多個團隊員工約350名。消息公布後，Uber 14日股價一度漲逾4%，收漲3.29%至每股31.12美元。

AIT主席莫健第7度訪台　將拜會我政府高層

英公民在美被拘12天　曝荒謬理由

第一階段若未定案！美財長：12月對中再徵關稅

WTO正式授權美國對歐徵報復性關稅

關鍵字：

UBER司機美國流浪漢

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

雪莉遺體被運出！生前手寫信曝光

連千毅「假貨風暴」鑑定結果出爐

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

雪莉遺體送到靈堂！曝「喪禮舉行方式」

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

雪莉輕生前一天最後身影曝光！

雪莉亡..宋茜沒發文遭罵「冷血怪！」

深夜載高冷正妹進山中！運將手抖接錢：不對勁

20歲逆子砍死母…媽媽剛煎荷包蛋給他吃

更多

最夯影音

更多
雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！
台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面