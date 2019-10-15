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頭痛媽買到不涼薄荷棒！　爸一看發現「形狀不單純」　網笑：心理療法

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▲▼天兵媽薄荷棒用半年都沒拆。（圖／翻攝自PTT）

▲薄荷棒旁邊凸起來的小東西感覺可以拆。（圖／翻攝自PTT）

記者黃可昀／綜合報導

不少人暈車或想提神醒腦都會抹「薄荷棒」，一名網友的媽媽日前抱怨，她買的薄荷棒已經抹半年了，但一點都不涼，也沒什麼薄荷味，品質似乎不太好，爸爸接過手一看，竟發現「這薄荷棒不單純…」。

原PO在PTT表示，她媽媽長年受偏頭痛困擾，所以總是隨身攜帶一條薄荷棒，前幾天爸爸突然頭痛欲裂，難受到睡不著，貼心的媽媽就拿出自己的薄荷棒給老公擦，「爸爸拿來抹了一下，便皺了一下眉頭」，總感覺這薄荷棒的造型有點詭異，旁邊還有疑似可拆卸的設計。

請繼續往下閱讀...

▲▼天兵媽薄荷棒用半年都沒拆。（圖／翻攝自PTT）

▲用半年結果塑膠殼根本沒拆。（圖／翻攝自PTT）

於是爸爸一轉動薄荷棒，才發現上頭還有一層塑膠殼，裡面裝的才是薄荷棒本人，買了半年直到今日才終於被開封，原來天兵老婆這段時間塗抹的都是「塑膠棒」，難怪一點效果都沒有。原PO笑說，「媽媽看到開封後的薄荷棒大崩潰，不敢相信自己竟然傻傻地抹了半年都沒發現XD擔心自己以後會不會老人癡呆。」

網友也被原PO媽媽的可愛舉動笑翻，「跟空氣清淨機的濾網塑膠套一個樣呢。」「就跟膠水不開內蓋一樣。」「哈哈真的是心理作用的薄荷棒安慰劑。」「買來安心的薄荷棒！」「要觸發安慰劑效應，最關鍵的就是要你『打從心裡相信這東西有效』。」「這樣超好耶，永遠用不完。」

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