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「若我先離開，請保佑我的家人」2勇消追思片露英勇身影　親友一見顫抖痛哭

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▲▼台中惡火殉職2警消。（圖／攝攝臉書）

▲台中惡火殉職2警消15日舉辦告別式，現場場面哀戚，親友全哭紅雙眼。（圖／攝攝臉書）

記者陳韻如／綜合報導

大雅違章鐵皮工廠大火造成謝志雄、張哲嘉2勇消殉職，15日上午在台中市立殯儀館舉辦告別式，現場大批消防弟兄到場致意，場面哀戚，而無法到場的弟兄們也特地在臉書發文悼念，「還在崗位的我們雖無法參加，期盼用這段文字，表達對祢們的悼念，祢們未盡的志願，就讓我們來完成」，言語間透露著滿滿的尊敬以及不捨，也讓人格外動容。

英勇殉職的消防員謝志雄育有一名年僅1歲多的兒子，且妻子還懷有7個月大的雙胞胎，而張哲嘉則是有位論及婚嫁的女友，甚至也花8百萬購屋準備迎娶嬌妻，卻因為一場意外，奪走了2人的性命，2個甜蜜幸福的家庭也就此破碎。

▲▼殉職勇消謝志雄全家福。（圖／翻攝謝志雄臉書）

▲一場意外，讓謝志雄、張哲嘉2人的幸福家庭就此破碎。（圖／翻攝臉書）

▲台中市大雅區物流中心大火，前往救火卻不幸罹難殉職的消防隊員張哲嘉。（圖／記者林悅翻攝臉書）

2人的告別式15日上午於台中市立殯儀館舉行，告別式現場以鮮花布置成花海，背景則是台中市消防局的消防車，中央放上浴火鳳凰的消防署徽，並且以白色蝴蝶蘭與菊花呈現「手型線條」，象徵著他們守護人民安全的情操，而稍早現場也播放2人的追思影片，讓在場弟兄都紅了眼眶，場面相當哀戚。

此外，無法到場的弟兄們也特地在臉書《新北消防發爾麵》PO出追思影片悼念，「志雄、哲嘉學長，今天是祢們的公祭，還在崗位的我們雖無法參加，期盼用這段文字，表達對祢們的悼念，祢們未盡的志願，就讓我們來完成」。

▲▼台中惡火殉職2勇消告別式。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中惡火殉職2勇消告別式，大批弟兄到場致意。（圖／記者白珈陽攝）

這篇文章搭配著2人的追思影片，配上音樂歌詞，「請給我無畏的勇氣，讓我能夠在每一次出勤都能對抗死神。如果我先離開了，請先保佑跟我一起出勤的兄弟，再保佑我的家人」，言語中流露出哀痛以及滿滿的不捨，也讓人為之鼻酸。

▲▼台中惡火殉職2勇消告別式，弟兄臉書發文悼念。（圖／翻攝新北消防發爾麵）

▲無法到場的弟兄們也特地在臉書發文悼念，言語間流露出滿滿的不捨。（圖／翻攝新北消防發爾麵）

2人的靈柩上車後，台中市消防局各大隊、分隊將在隊部統一鳴笛敬悼，而當靈車行駛至2人所服務的特搜大隊西屯分隊前時，全隊隊員將會舉起隊旗、列隊敬禮，敬悼2位消防英雄。

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