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萬人走上基輔街頭抗議「東烏克蘭和平計畫」：拒絕向俄投降！

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▲▼1萬多人走上基輔街頭，抗議「東烏克蘭和平計畫」。（圖／達志影像／美聯社）

▲1萬多人走上基輔街頭，抗議東烏克蘭和平計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

烏克蘭一萬多人14日走上首都基輔街頭，抗議修改並將實施的「東烏克蘭和平計畫」。他們認為，如果撤回軍武，允許當地分離主義份子舉行投票，等於對俄羅斯投降。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，任期內最重要的工作就是結束戰爭，呼籲示威者避免暴力。

▲▼1萬多人走上基輔街頭，抗議「東烏克蘭和平計畫」。（圖／達志影像／美聯社）

▲示威者認為，澤倫斯基的決定等於向俄羅斯投降。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭右派政黨、退伍軍人與民族主義者舉辦遊行，要求不要撤軍，反對舉辦選舉，也拒絕赦免分離主義武裝份子。他們揮舞國旗和各政黨旗幟，一邊打鼓，一邊唱誦口號，「榮耀屬於國家，拒絕投降！」，並指控澤倫斯基是「克里姆林宮的僕人」，試圖「與惡魔達成協議」。一些示威者帶著花束，想要放在軍事紀念碑上。警察出動維持秩序，封鎖好幾個主要幹道。

據了解，烏克蘭政府、俄羅斯以及克里姆林宮所支持的分離主義份子10月初簽訂協議，基輔當局同意撤回東部的重型軍武，並在當地舉辦選舉，賦予東部「特別狀態」。此消息一出，引發各界反彈，退伍軍人紛紛抗議，批評這是一種「背叛」，一名示威者皮列彭科（Yevhen Pylypenko）說，這項計畫的修改是「原諒與我們作戰的人，我認為這是不可原諒的。」

▲▼1萬多人走上基輔街頭，抗議「東烏克蘭和平計畫」。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基表示，任期內最重要的工作就是結束戰爭，但是和平計畫卻引發抗議。（圖／達志影像／美聯社）

澤倫斯基呼籲示威者避免暴力，警告俄羅斯官媒有可能取得抗議遊行的照片，並藉此抹黑烏克蘭。他上周表示，結束戰爭是任期內最重要的工作，但必須與普丁見面才能達成目標。

《衛報》報導，澤倫斯基的支持率依然高達70％左右，但最新民調顯示，大多數烏克蘭人反對給予東部特殊地位。據了解，烏克蘭東部的分離主義武裝份子受到俄國支持，目前把持該地區，自從5年前引發衝突至今，已經造成至少1.3萬人死亡。


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