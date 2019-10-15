偷車意外載到「5個月孕婦」　他乾脆一起綁架改勒索432萬！

▲男子本來只是想偷車搶劫，沒想到事件演變成綁架孕婦。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

遼寧省瀋陽市日前發生一起烏龍綁架案，一名男子下車去買水餃，留下懷孕5個月的妻子在車上等候，沒想到才進店門口就發現車子被人開走，後來還被勒索要拿出人民幣100萬元（約台幣432萬元）的贖款，報警後才發現，原來搶匪本來只打算偷車，沒想到人妻也在車上，只好臨時改成綁架案。

大陸《遼沈晚報》近日報導，此案發生在上月25日晚間10時左右，25歲宋姓男子為了購買水餃，將所駕駛的藍色越野車停靠在沈河區方明街一飯店門前，由於朱姓妻子會留在車上，他沒將車子熄火便下車離開，沒想到在等待的時候，一名陌生男子突然闖入車內把車子開走。

宋男正在與到場員警報案的時候，兇嫌突然用妻子的手機打電話給他，對方表示，「你妻子在我手上，你拿100萬贖人」，事發當時由於天黑，他也來不及看清楚對方樣貌。所幸在警方全力追緝下，很快便將目標鎖定在一名33歲曹姓男子身上，宋男在指示之下支付人民幣24萬元（約台幣103萬元）贖金時，專案小組也全程秘密跟監，在案發9小時便成功逮捕到兇嫌，也讓人質安全釋放。

曹男坦承，當晚在尋找目標時，發現宋男沒有熄火的藍色越野車，偷車時才發現車上的朱女，眼見對方是孕婦沒有抵抗之力，便一不作二不休直接綁架對方，並要求贖金，目前因涉嫌綁架罪被警方刑事拘留中。

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