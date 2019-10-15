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他幫忙試菜吃了一口「滾燙炸魚餅」　12小時後離奇身亡

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▲▼炸魚餅,炸物,fishcake。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子吃下炸魚餅後竟然因此身亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國蘭開夏郡(Lancashire)近來發生一起離奇事故，一名男子因為吃下一塊滾燙炸魚餅，導致喉嚨嚴重灼傷，甚至嚴重到無法呼吸，12小時後竟然因此而死。驗屍官事後發現，由於受傷位置在喉嚨深處，才會導致醫生第一時間沒有發現，最後造成無法挽回的慘劇。

51歲男子希基(Darren Hickey)是一名婚禮策畫師，有中風病史的他，今年4月4日在工作場合應廚師要求試菜時，吃下了一塊滾燙炸魚餅後感到喉嚨劇痛，立即被送至急診，醫生給他開了具有解熱鎮痛功能的乙醯氨基酚(acetaminophen)，便讓他回家休息，然而他喉嚨腫脹的情況卻持續加重，最終導致無法呼吸。

希基的55歲伴侶帕金森(Neil Parkinson)表示，晚上9時45分他聽到對方發出吵鬧聲，前去查看發現對方無法呼吸，「他大喊，我便跑到樓上，他整個人站起來不斷喉嗽，所以我拍了拍他的背，結果他就突然倒在地上。」

救護車抵達現場緊急將希基送至急診，然而卻還是於隔日凌晨被宣布死亡。驗屍官沃爾什(Alan Walsh)表示，希基的死因為吃下滾燙物後，導致喉嚨燙傷腫脹，而無法呼吸以及吞嚥，由於受傷的部位在喉嚨深處，若沒有使用專業工具一般很難檢查出來，「病人一開始看起來很正常，他們還可以說話，但是腫脹之後才會開始」，整起事件是一起巨大的悲劇。

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