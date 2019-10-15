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【約瑟夫占星】10/16-10/22星座占星：天蠍最出風頭　獅子桃花旺到羨煞人

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10/16-10/22星座占星【約瑟夫占星】：兔死狐悲，哀中藏喜

圖文／周刊王

兔死狐悲，哀中藏喜

時入10月第三周，火星與土星逐漸成相，公權力介入與私領域反撲，席捲全球，一觸即發。本周群星警兆與喜兆密織，政治新星頭角崢嶸，但峰迴路轉，煙花即逝，不敵老謀深算，而金水星與海王成三合，其中點綴人道、創新科技暖意，為陡涼初秋捎來喜氣迷人。

相較區域與全球政治經濟轉趨平淡，生活中則確幸處處，理性消費話題再起，且22日太陽告別天秤，娛樂圈將再度聚焦嚴肅話題，如人權、性別與所處政經架構。財經方面，股債波動可期，或有傳統企業、國營企業短線利空，投資者可多加留心。

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本周星情排行

●摩羯座 喜出望外 職涯有成 
●天蠍座 點鐵成金 風頭最健
●獅子座 秋風快意 感情最美
●金牛座 借力使力 攀升最快

牡羊座 恰好穿針引線

隔岸觀戰，好整以暇，涉及合作或合夥需撥亂反正，然牡羊無需過度干涉，運四兩收千斤效，一身輕閒。宜家宅修整，訟事本周有利。偏財橫財可期。感情是不聾不啞，不作家翁。

金牛座 錦上添花容易

洞若觀火，路遙見力，本周金牛需多耗心力，攸關階段任務甚至是團體續存，但切莫過勞。部分金牛須留意蜚語可畏，並非清者自清。有異地投資或酬庸入袋。感情運不俗，是卻話巴山夜雨時。

雙子座 千金散去復來

加官晉爵，10月中後旬雙子氣勢長紅，運籌帷幄妙解難題，職場風光無限。謹防小人搬運五鬼。財運整體佳，股匯有利，見好即收。留心桃花來路不正，感情忌一手好牌壞打。

巨蟹座 清官難斷家事

目炬如光，巨蟹事業宜再踩油門，推己及人，方能巧妙達陣。留意身心高壓，宜健身諮詢或安排芳療減壓。財運波動，投資有壓力測試，忌外道偏門。長輩聯絡多，感情是無語問蒼天。

獅子座 恍如幽夢初醒

號角聲響，師出有名，10月入下旬，獅子成王敗寇，改弦易轍之勢，職涯或遇人事更調。搬遷或是安排健康檢查適宜。財運平庸，但下半年人氣桃花入高點，羨煞諸星。感情是安樂流長。

處女座 同樂分享快意

平湖秋月，心寬意暢，本周處女自得，職場志業游刃有餘，人氣指數高漲，諸事呈祥，更有多福臨門。利家宅修繕葺整或與長輩溝通。財神過路，留心過高娛樂花銷。感情是同理王道。

天秤座 切莫英雄氣短

膠著時分，稍安勿躁，天秤逢火星相位，外在挑戰來勢洶洶，宜沈著以對，以免衝冠一怒全盤覆沒。留意耆老長者建議。正財運奇佳，投資可留意新奇標的。感情是心中最柔軟的那一處。

天蠍座 月明守得雲開

以逸待勞，蓄勢正發，天蠍本周有煥然一新之感，書信溝通阻滯突破盲點，打通關節。觀察力敏銳，部分天蠍睡眠品質低。正財勤耕有報，不求偏財。感情是最忌掩耳盜鈴。

射手座  幸福敲門兩次

膽大心細，拂曉進擊，判斷力與信心見高，射手本周仍以靜制動，能化朽為奇，最忌諱強出頭。職場宜注意系統性失誤。財運佳，尤其偏財，投資消息判斷準確。感情是不忮不求。

摩羯座 千萬人吾往矣

處變不驚，進退有據，摩羯事業上得先發制人之勢，或可借力使力再下一城，豔驚四座。人情冷暖，本周有試金石測驗。財運逢低，宜節制精算，量入為出。感情運是滴水流深。

水瓶座 笑看黃粱一夢

白駒過隙，水瓶本周多思或感倦怠，但所涉局勢或有大變故，需身起而行，不可蹉跎錯過佳期。貴人運佳，左倚右靠，莫負好時光。小額進財，財運緩進。感情貴自知，那人還在燈火闌珊處。

雙魚座 正可高談闊論

桃花夾岸，借力使力，下旬雙魚能引諸外力突破重圍，更有機緣能因勢利導，帶動風向。外出運佳，宜安排差旅。正偏財平平，投資或進出宜慎。感情是回眸一笑百媚生。

約瑟夫的寶藏地圖：https://www.facebook.com/mondedejoseph/

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