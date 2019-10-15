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埔鹽順澤宮冠軍神帽主人艾登要來了！　11/10彰化田中馬領跑

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▲▲艾登奪冠時，頭上戴著埔鹽順澤宮帽。（圖／翻攝自IG「gustav_iden」）

▲艾登奪冠時，頭上戴著埔鹽順澤宮帽。（圖／翻攝自IG「gustav_iden」）

記者唐詠絮／彰化報導

勇奪法國尼斯鐵人三項世界冠軍的挪威選艾登讓來自彰化埔鹽順澤宮的帽子一夕爆紅，縣長王惠美也在第一時間邀請他來彰化，如今時間出爐，預計將於11月10日到彰化參加田中馬拉松，也到埔鹽順澤宮還願，用腳步感受彰化土地的溫度，歡迎大家一起來體驗。

▲埔心國中選手到順澤宮參拜祈求好運。（圖／埔心國中提供）

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▲埔心國中選手自製超大冠軍神帽。（圖／ETtoday資料照）

王惠美說，艾登得到世界冠軍，戴著台灣埔鹽順澤宮的帽子，一瞬間讓彰化埔鹽夯了起來，縣府從第一時間就開始邀請伊登，他一開始是婉拒，因為他希望明年能在東奧運動會中全力準備，但經縣府努力，跟艾登說明台灣的好以及彰化愛運動等，最終打動了他，他也要回到宮廟還願。艾登這次來台有三天的時間，田中馬是一個重要的行程，並到順澤宮去還願，讓大家能欣賞艾登的風采，10月20日開始彰化有七場的馬拉松，歡迎大家共襄盛舉。

▲埔鹽順澤宮冠軍神帽國慶加碼4千頂。（圖／翻攝自埔鹽鄉長許文萍臉書）

▲凌晨3點搶頭香領帽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美表示，這次邀請艾登參加田中馬，田中馬是全國十大馬拉松之一，非常有特色，田中也是台灣米倉，除了有綠油油的稻田還有八堡圳，沿路的風景也很棒，最主要是地方的人情濃厚，社區、啦啦隊都一起來參與，所以田中馬每次一開放報名就秒殺，人數也最多，希望艾登來能體會到彰化人的熱情以及民情風土。

▲埔鹽順澤宮冠軍神帽國慶加碼4千頂。（圖／翻攝自埔鹽鄉長許文萍臉書）

本次7場賽事包括每年秒殺報名的11月10日「田中馬拉松」，還有11月3日全國唯一跑水的「戀戀二水 跑水馬拉松」，以及11月24日首次舉辦的「Formosa樂活盃彰化親子路跑」，10月27日還有跑步做公益的「員林獅子盃路跑」、11月17日具古都人文風味的「鹿港馬拉松」、12月8日籌措經費建造伯立歐家園的「二林伯立歐蕎麥馬拉松」及本週日（10月20日）結合地方產業並即將於開跑的「社頭織足盃超半程馬拉松」等賽事，預計吸引海內外約 4萬名選手參賽，將為彰化帶來運動經濟1.2億元產值，詳情可洽官網或「2019彰化縣政府馬拉松嘉年華」官網查詢。

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