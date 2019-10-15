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台股連6周強勢吸金奪冠　投資人選股有2訣竅留意系統性風險

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▲▼股市。（圖／記者張一中攝）

▲中美貿易談判取得第一階段的成果，激勵美股上漲，台股也跟上這波漲勢。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易談判順利，激勵美股11日上漲，美債走低，帶動台股多頭氣勢強。法人觀察上周外資資金流向，其中台股連6周強勢吸金，也是10月以來，外資在亞洲股市中唯一買超的股市。

根據彭博統計，上周外資資金流向，台股已連續6周獲得資金淨流入，上周只開盤3日，一共吸金2.3億美元（約新台幣70.3億元），而南韓則由流出轉為流入，上周吸金0.6億美元（約新台幣18.5億元），印度則連2周遭外資賣出，上周淨流出1.6億美元（約新台幣49.3億元）。

請繼續往下閱讀...

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，除了中美貿易談判帶來好消息外，另在產業面上，電子龍頭進入旺季，半導體、伺服器需求陸續轉佳，5G趨勢蓄勢待發，多數公司9月營收續創新高，且對下半年展望正向，多數預估明年仍有近雙位數成長空間。

展望後市，周俊宏指出，中美貿易談判順利，預期2020年美國總統大選前，美國應該傾向達成協議，或釋出更多的刺激政策，對股市正面。不過，近期德國、美國的PMI的表現弱於預期，造成股市大幅回檔，整體系統性風險提升，台股恐有補跌機率，因此建議投資人以選股操作，居安思危，才能掌握行情。

至於選股上，周俊宏認為，之前稍微休息的5G與手機概念股，隨著旺季來臨，又受到投資人青睞，目標增持趨勢佳的電子個股，另外近月營收佳，且第4季展望正面、具轉機性的公司，也相對關注。

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