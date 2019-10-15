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蔡英文稱不急著與韓辯論　張善政：讓民進黨來回應兩岸政策又在急什麼

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▲▼張善政反嗆「蔡英文不急，中華民國急。（圖／翻攝自Facebook／張善政）

▲張善政反嗆「蔡英文不急，中華民國急」。（圖／翻攝自Facebook／張善政）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前下戰帖，要針對「兩岸議題」與總統蔡英文來場辯論，蔡英文僅回應只要登記候選人，就會有辯論會，「不知道在急什麼」，對此，韓國瑜國政顧問團總召張善政反嗆，韓國瑜發表兩岸政策後，蔡英文辦公室和民進黨三番兩次急著回應，繼續操弄亡國危機感，「妳又是在急什麼？」

張善政14日在臉書發文指出，自從雙十節韓國瑜發表了兩岸政策後，蔡英文辦公室和民進黨三番兩次急著回應，繼續操弄亡國危機感，呼籲大家要團結，「芒果蔡」真的並非浪得虛名。然而，韓國瑜國政顧問團要求乾脆進行政策辯論，蔡英文又說「不知急什麼」，好像後面的總統辯論，就可以澄清所有事情。

張善政反問蔡英文，「既然可以仰賴總統辯論來釐清政策，那妳現在讓民進黨回應韓國瑜兩岸政策，妳又是在急什麼？」 並說，日前衛福部長陳時中在立法院說，願意和國政顧問團對話長照政策，「妳要不要去問陳部長，他又在急什麼？」

「妳不急著說清楚政策，但是民眾很急，這個理由可以嗎？」張善政酸說，2016年總統選舉時，蔡英文趁著國民黨因為太陽花學運和2014九合一選舉大敗之勢，總統政策辯論沒有講出太多牛肉，竟然也當上總統，「這次妳想再如法炮製？」

張善政表示，蔡英文有「空心蔡」的綽號，不就是總統政策辯論沒有真才實料而來的嗎？並批評蔡英文三年多來施政亂七八糟，大家也拿她沒辦法，是因為當初根本就沒有具體的政策內容，來驗證後面的施政。

張善政最後強調，選民明年不想再選一個「芒果蔡」加「空心蔡」，所以急著想聽政策辯論，「妳不急，選民急，妳如果不懂這點，妳就不用選總統了！」

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