視察台南轉運站　黃偉哲：轉運站建築設計CP值高

▲台南市長黃偉哲前往視察即將點交的台南轉運站，期許成為台南交通新意象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲前往視察即將點交的台南轉運站，期許開始營運後有效減輕台南火車站周邊道路尖峰時段交通壅塞，並強化市區公車與國道客運的轉乘接駁鍵結，他期許提供民眾舒適、優質、智慧現代化公共運輸站，型塑為大台南重要交通門戶意象。

市長黃偉哲表示，即將點交營運的台南轉運站工程，未來將成為台南交通與文創的新亮點。在交通方面，將國道客運引入轉運站，不僅減少交通壅塞，另一方面也保障乘客上下車的安全，對周邊交通、車流疏導以及民眾安全都能有效提升。

在文創方面， 台南市長黃偉哲說，台南轉運站的建築設計，已經入圍國際知名的世界建築獎2019WAF「交通運輸類」決選名單，這次獲得世界級建築大獎青睞，進一步提升台南的國際能見度。他特別提到，同一批進入決選的總共有9個建築案，其中只有台南轉運站是最輕薄短小，省本多利，CP值最高的建築物。不僅兼顧安全，又可讓貨櫃在使用一定時間後抽換，且不影響到底下的結構。其他8個競爭對手都是非常大的建築，動輒百億以上。所以能夠入圍決選就已經非常成功。期待在12月份就能如期、如質，甚至能夠超前的進入營運，成為台南一個新亮點。

交通局表示，「台南轉運站」是運用原兵配廠公有土地所規劃建置的國道綜合轉運站，基地面積2.64公頃，建置經費為新台幣1億2347萬元，考量原基地下方為清領時期之鎮署遺構，為避免深開挖損及歷史遺構，並與周邊百年歷史台南公園、321文藝聚落景觀相融合，設計時即朝淺基礎與輕量化規劃，並以綠建材及可回收之鋼構、貨櫃作為轉運站主體構造。

交通局強調，主站體使用貨櫃堆疊，創造出候車、售票、商業及辦公空間，另挑高中庭候車廣場，採通風良好的開放空間減少空調使用，並有效安排場內動線，透過各種運具分流，發揮轉運站轉乘接駁效能，可說是一座兼具交通運輸、友善環境、環保節能、公有資產活化等多面向的國道綜合轉運站。