警憑「機車箱子」認定違規　菜販喊冤...2烏龍罰單撤銷

▲新北一名林姓菜販遭莫名開單，審後新北地院判其勝訴，撤銷2張烏龍罰單。（圖／記者陳雕文攝）

記者徐愷昕／新北報導

新北市一名林姓男菜販1月時莫名收到闖紅燈和拒檢逃逸2張罰單，他線上申訴提出不符舉發無效後改打行政訴訟。開單的新北市裁決處堅稱林男違規屬實，指車牌號碼是經驗專業的員警目睹記下不會有錯，但全案經新北地院審理後發現證據不足且事實與交裁所辯詞不符，判林男勝訴，撤銷罰單確定。

林姓菜販1月時收到2張罰單，1張是2018年12月在泰山區泰林路、黎明路口闖紅燈，另1張是闖紅燈後經現場員警攔停仍拒檢逃逸，2個行為被分別開罰1800元、記違規點數3點和開罰1萬元、吊扣駕照6月。

林男覺得這一切根本無中生有，他指稱，員警告發的時間點他正在賣場工作，且紅單上的理由特徵是女性但他是男性，又舉發違規的照片並未拍到車牌，車輛也明顯不是他的機車，希望法院撤銷罰單。新北市交裁處反駁表示，採證影片雖然無法看出車牌，但車牌號碼是經驗豐富且專業的員警當場目睹記下，說法較可信。

經法院調查，警方的採證畫面確實未拍到車牌，而當時負責取締的2名員警也表示，車牌號碼是事後根據機車外觀及後方箱子特徵追查比對後開罰的，事實顯然與交裁處辯詞不同。

新北地院審後認為，現在路上送餐機車滿街是，後座有方形箱子的機車非常多，員警單就比對箱子即認定林男違規，明顯證據不足，而在詢問下林男也表示他機車後方的方形箱子為簍空塑膠菜籃，且他從未裝過舉發圖片中的白色方形箱子，最終因無法進一步查證比對結果是否有誤，認定交裁處裁罰適法無據，林男勝訴，撤銷罰單確定。

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